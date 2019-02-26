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跟大媽表姊出國！他怒列整串「秀下限清單」...想放生　網拳頭超硬求後續

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▲▼ 旅遊,閨蜜,好朋友,朋友,退休,出國。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲眾多案例告訴我們，出國很容易讓閨蜜反目，更何況是不熟悉的遠親呢？（圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

諸多慘痛的案例告訴我們，出國的旅伴要慎選，否則辛苦安排的假期不但全毀，心理狀態也會很糟糕。一位網友日前就在PTT上抱怨旅伴，對方不但不出意見又愛嫌，各種貪小便宜的大媽行為也讓他們被當地人側目，玩沒幾天就讓他認真考慮要不要放生。網友看完這齣「慘劇」也火大了，表示「根本雷點大集合」、「放生，生命自會找到出路啦」。

一位男網友在PTT上憤怒發文，他表示日前帶媽媽到日本旅遊，但還外加了一位不熟的旅伴，「她跟我媽年紀一樣大，而且是遠到沒血緣關係的表姊。」表姊聽聞原po每年都會帶媽媽旅日賞雪+泡湯，於是打電話央求了一年，希望能一起出國。

請繼續往下閱讀...

原po表示，表姊出國前除了不表示任何意見，到了當地又要嫌之外，還各種貪小便宜，「不自己辦網路，集合那天就叫我們開分享給她就好」、「到景點看到要門票要錢，就說在門口等我們不進去 ！我們出來還要花時間找她，因為她沒網路」、「吃飯只拿未稅金額給我，我媽跟她解釋日本標價有未稅跟含稅 ，但她一副我們要賺她錢 」。

除此之外，表姊還說自己女兒帶她去歐洲時都住便宜的背包客棧，這次住的商旅一晚至少要5500日元，「根本在剝皮！」原po又氣又冤，表示機票+JR Pass共12200元，他還好心去了零頭只收1萬2，對方卻跟他要明細；加上其他數不清的脫序行徑，讓他大喊「好想放生」，叫她自已拿車票回成田機場，但媽媽卻勸阻表示「當做善事」，讓他夾在中間好兩難，花錢換來一肚子氣。

事後回到台灣，他認為這種人就是要給一次教訓，就在機場直接吼說「欠的旅費要不要還啊」，對方卻不斷碎碎念說原po不會看場合講話，下飛機之後就溜走，消失得無影無蹤。原po因此超怒，要爸爸之後去親戚家泡茶時「大力宣傳」表姊的恐怖行徑。

▲▼抓狂，憤怒，崩潰，負能量，挫敗，壓力，生氣，大叫。（圖／視覺中國）

▲原PO超抓狂，想怒放生表姊一波。示意圖，與當事人無關。（圖／視覺中國）

怨氣超重的貼文一出，網友都火大表示太誇張，「支持放生，導遊最大」、「沒打算日後還要見的話我是立刻分道揚鑣啦」、「放生，生命會自己找到出路」、「這根本雷點大集合」、「很多人只是出門就把大腦放在家裡，因為還有人可以依靠」、「回去記得先告狀，先講先贏一點」、「光看敘述就一肚子火」。

其他人則說，「媽媽要記得這次教訓，不要什麼阿貓阿狗來拜託都答應」、「不熟的旅伴一定要從一開始就堅定拒絕」、「一開始就是個錯，把錯走完，自己也該獲得教訓」、「這個最可怕的是，她回國後會跟所有親朋好友說跟你們出去玩不好玩」、「教她怎麼搭車回去就自由了，怎麼還搞成這樣...」。

▲▼飛機,飛行,航班,航空,出國,旅遊,長途。（圖／pixabay）

▲好不容易排假花錢出國，旅伴還是要謹慎選擇比較好。（圖／pixabay）

原po看完網友回應後也表示，當初想說媽媽已經答應人家，自己又會花一些時間拍照，怕媽媽無聊，才會讓表姊同行，經過這次教訓也會要母親下回別亂答應。他還說道，今年秋天決定再帶媽媽去賞楓+泡湯，補償這次慘痛的經驗。

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關鍵字：出國,旅遊,日本,旅伴,表姊,雷隊友,PTT

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