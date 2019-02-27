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南部男「月薪5萬」超自豪！台北妹「1句話質疑」嗆翻…他秒懷疑人生

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辦公室,上班族（示意圖／ETtoday資料照）

▲原PO為他5萬的薪資自豪。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南北薪資兩樣情，主計處日前公布2018平均薪資為每月4萬1414元，但實質薪資仍然不及2001年的水準。南部一名男網友表示，月薪5萬讓他在南部非常自豪，沒想到認識一名台北女孩後竟被質疑，讓他疑惑地說，「月薪5萬在台北是糞嗎？」引起網友熱烈討論。

該名男網友在PTT以「月薪5萬在台北是糞嗎？」為題發文；他說，近日朋友介紹一名台北女孩給他認識，沒想到他自豪可以屌打身邊同儕的5萬月薪竟被對方嫌棄說，「5萬在台北怎麼活？不會太少嗎？」甚至問到在台北沒車也會很不方便，讓他滿頭問號。

請繼續往下閱讀...

網友看完紛紛留言，「不是，是連糞都不如」、「過日子沒問題，養別人....就不一定」、「你朋友跟你有仇對不對」、「那女生講的是實話」、「是很魯啦 不過這種對象也不要了，真心」、「台北6萬基本, 沒6萬不如去新竹當輪班星人」、「中南部加班破5萬都不敢說嘴了」、「我7萬都不好意思說惹」。

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲網友認為月薪5萬在台北只能獨自生活。（圖／記者周宸亘攝）

但也有網友認為，「台北生活廢25K就夠了」、「5萬真的只能自己過上不錯的日子（非住家裡）, 住家裡大概5萬可以自己過好日子」、「5萬交一個也是5萬的女朋友也能過滿爽的」、「南部5萬不錯了」、「房租水電電話費+保險...大概剩三萬吧 QQ」。

行政院主計總處日前公布最新薪資統計，2018年12月全體受僱員工經常性薪資平均4萬1414元，年增2.11%，已經連續13個月突破2%；2018一整年全體受僱員工經常性薪資平均4萬980元，年增2.57%，創近18年同期最高增幅。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，經常性薪資連續13個月突破2%，主要是過去一年經濟情勢比2017年來得好，加上廠商願意加薪的意願明顯等因素所致。此外，外界關心長期以來薪資增幅趕不上物價漲幅，實質薪資仍然不及2001年的水準。

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關鍵字：南部,台北,月薪,5萬,PTT

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