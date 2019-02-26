朱立倫髮夾彎要重啟核四？　總統府訝異：他選總統時力主非核家園

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

前新北市長朱立倫在接受訪問時指出，如果他當選總統，願意在國家安全、人民健康以及核能安全前提下重啟核四。對此，總統府發言人張惇涵26日表示，朱立倫在新北市長任內「反核四」，參選總統時力主「非核家園」，還強調要提高火力與天然氣發電比例，「現在竟然剛離開新北市就要重啟核四，不僅讓我們感到訝異」。

朱立倫近日接受專訪時指出，國際上處理核廢料的能力已隨著科技進步而改進，中央政府不能把處理核廢料的責任推給地方政府，如果他當選總統，首先會考慮能源的國家安全，確保不會因為能源供應不足而危害到國家，其次是保障人民的健康安全，第三則是核能的安全，符合上述「三層安全」後，才能在最高的核安標準下重啟核四。

朱立倫也提到過去和總統蔡英文一同競選新北市長和總統的經驗，「我原本很尊敬她」，只是蔡政府執政3年多來一直走在對抗的錯路上，例如一例一休修法導致勞資對抗，司法改革造成政治對抗，年金改革則是世代對抗，甚至在接受外媒採訪時談到「如果兩岸開打，期待其他國家能共同站出來」這種話，身為國家領導人應該是要避免戰爭，而不是去挑起戰爭，假設真的發生事情，到時死傷的都是無辜民眾。

面對朱立倫的批評，總統府發言人張惇涵表示，推動革新、捍衛主權不是對抗，而是讓國家往前走，蔡總統上任將近三年來，對內解決過去政府不願意面對的年金破產危機，啟動有系統的經濟、產業轉型，讓國家經濟回復動能。

在對外在兩岸及區域上，張惇涵強調，蔡英文更帶領台灣成為國際社會肯定的區域穩定貢獻者，近來國際社會對台灣的努力表示肯定與支持，就是最好的證明。

另外，有關朱立倫批評總統挑起戰爭，張惇涵表示，台灣從來不是和平的威脅，而中國或是台灣，誰是區域與國際社會安全穩定的貢獻者，誰又頻頻以武力等風勢造成對各國、對自由民主的威脅，這個答案已經是國際常識。

張惇涵說，很訝異也很遺憾朱前市長說出與國際社會，與所有熱愛和平跟民主自由台灣人截然不同的立場。但也期待朱前市長能夠回到國家的共同利益上來，善盡一個政治人物必須捍衛國家自由民主的責任。

在能源議題方面，張惇涵表示，落實國家能源的結構轉型，一直是蔡政府上任後努力的重要目標，相信大家也印象深刻，朱前市長過去也是一樣的立場，過去在選舉期間更大聲疾呼「非核家園絕對不是口號」。

張惇涵說，目前政府正全力推動能源結構轉型，包括再生能源的加速開發，節能科技的廣泛應用等，目前無論在產業能量的養成、國際合作與投資的推動，都在預期進度上進行，政府有能力也有信心，完成能源結構的順利轉型，過程中也會確保電力供應無虞。至於核四能否重啟，經濟部等單位在日前有都有完整說明。

張惇涵表示，朱立倫在新北市長任內反核四，參選總統時力主「非核家園」，還強調要提高火力與天然氣發電比例，「現在竟然剛離開新北市就要重啟核四，不僅讓我們感到訝異，相信也很難對新北市民有所交代。」

▼前新北市長朱立倫。（圖／朱辦提供）

