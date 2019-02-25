國民黨總統初選　「73比」對決「55比」本週可望定案

▲國民黨太陽。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨2020總統初選規則吵不停，據中常委透露，國民黨智庫目前正在擬訂總統初選方案，針對「7成民調、3成黨員投票」、「民調、黨員投票各5成」兩提列出優缺點供中常會討論，週三中常會後可望做出決議。

國民黨主席吳敦義上周提出將民調和黨員投票比重，從原先的73比調整到55比，為總統大選初選方案增添變數。不過，挺朱人士以及黨內大部分都傾向73比，中常會最後決定會授權總統登記參選人進行協調，若有二分之一以上登記參選人同意，得採全民調作為初選及提名的依據。

關於總統初選方案的研究，國民黨中央回應，國民黨智庫目前已由智庫執行長高永光組成專案小組並納入專家學者意見做討論，「絕不因人設事」，一切以2020年最能夠勝選為準則。最快將於本週三提出向中常會報告，不管任何方案一定需經由中常委審慎討論並決議後始得進行。

此外，黨中央工作小組25日正式通過2020立委提名作業要點，參選人最關切的初選提名機制，將依黨員參加公職人員提名辦法及過去慣例，區域立委初選原則採3成黨員投票及7成民意調查進行，但若有二分之一以上登記參選人同意，得採全民調作為初選及提名的依據。

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