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《還願》「恭迎慈孤觀音」招陰神！宗教界警告「不要有牽扯」　釋昭慧：宜應儆誡

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《還願》2/19晚間9點上架Steam　最新30秒預告片嚇壞玩家（圖／翻拍自 YouTube／Red Candle Games）

▲《還願》中的慈孤觀音。（圖／翻拍自 YouTube／Red Candle Games）

記者葉國吏／綜合報導

台灣恐怖遊戲《還願Devotion》上市後好評不斷，裡頭場景不論是紅色鐵門、裝著符咒水的碗、鋼琴節拍器等都充滿恐怖氛圍，讓人毛骨悚然，其中「恭迎慈孤觀音」一句更引起話題，網路上不論Dcard、巴哈姆特、PTT都有人分享這句，有宗教人士在臉書發文警告「不要和這個東西在『意念』上有所牽扯，這個東西當你和他有所牽扯之後，他會形成『言靈』。」釋昭慧也分享該文認同。

還願中的「慈孤壇」供奉慈孤觀音，是一個在公寓內的「私壇」，也因此慈孤觀音可能算是「私佛」。遊戲中的慈孤觀音相貌詭異帶邪氣，指甲銳利，額頭有佛教「雙魚」圖樣，頭頂牛角，腳上有爪，讓人看了都會不寒而慄。

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▲▼還願遊戲「慈孤觀音」引議。（圖／翻攝噗浪）

▲還願遊戲「慈孤觀音」引議。（圖／翻攝噗浪）

日前一位一位網友在社群《噗浪》上發文表示，「沒有所謂的慈孤觀音」、「雖然是流行語，一個梗，但語言是有力量的，不要用恭迎的字眼，已經有奇怪的東西開始借名了，招來的東西，只能說『不善』」。

該網友還認真提醒，「不要相信祂的存在、不要確定祂的價值、不要認可祂的能力、不要對祂祈求，這跟自找招錢仙、筆仙、碟仙沒什麼兩樣，有點理智都知道招來的不一定是仙吧？」他還表示，「已商請關老爺先處理掉聚集的黑色，但是如果依然跟風再起，可能就不是我單純講講就好，如果在乎朋友家人安全，請停止私神崇拜」。

▲▼羅雲警告還願會招來言靈。（圖／翻攝自Facebook／羅雲）

▲宗教人士羅雲在臉書發文警告「恭迎慈孤觀音」容易招來言靈。（圖／翻攝噗浪）

宗教人士羅雲針對此事也在臉書發文警告「不要和這個東西在『意念』上有所牽扯，這個東西當你和他有所牽扯之後，他會形成『言靈』。」

羅雲透露，言靈沒有好壞，但如果是口業不淨所形成的言靈會變成負面的，「有些人，你看到他、聽他講話就不悅意，心裡煩躁等等，那就是他的言靈很差；這種人，我通常都會很快就決定遠離。」

▲▼羅雲警告還願會招來言靈。（圖／翻攝自Facebook／羅雲）

▲釋昭慧贊同分享此文。（圖／翻攝自Facebook釋昭慧）

對此釋昭慧也在臉書分享贊同，並說「盜用菩薩聖號以招惹陰神者，宜應儆誡！」

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關鍵字：還願

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