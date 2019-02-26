「通靈少女」索菲亞直播玩《還願》　凌晨發文：有看到美心站那裡

▲ 索菲亞開直播玩《還願》 。（圖／翻攝自劉柏君臉書）

網搜小組／綜合報導

影集《通靈少女》原形人物「索菲亞」（本名劉柏君）擁有靈視能力，高中時代常到神壇替信徒解困擾；昨日她也跟上潮流，開起遊戲直播玩《還願》，事後更在臉書上表示自己看到遊戲角色「美心」，並且和對方「講道理」，希望她能放下。

有通靈體質的索菲亞，昨天挑戰《還願》時，看起來也相當淡定。遊戲中段時，索菲亞表示「他們家遇到神棍了」、「小小年紀就吃這麼多藥，沒病也會變有病」；她也提到《通靈少女》中一段劇情，有個小男孩生病，被爸爸帶著求神問卜，雖然信仰沒錯，但是還是要交給專業的醫生，避免延誤醫治。

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她也表示，其實外遇、家暴都是大人的事，一定要自己解決，很多小孩子目睹家暴，其實不是完全不懂，「只是不知道怎麼說，也不敢說」，大人如果都不解決，只迷信神棍走火入魔，才是真正的鬼打牆，比鬼還恐怖。

索菲亞在遊戲最後也點出，求神問卜是正常的事，但這些力量是要讓人們過得更好，而不是綁架。她強調，「愛你的是神，控制你的是人。」一定要分辨清楚。在杜豐于拿剪刀傷害自己時，她也大喊「這什麼啦！這要打電話叫警察吧！」

事後，索菲亞也在臉書上表示「有看到美心站那裡」，且已講道理希望她能夠放下。網友對此也回應「稍微體會仙姑平常『在寧靜的地方看見熱鬧的畫面』的日常......（抖抖）」、「美心站最久的一次」。

▼ 索菲亞表示看到美心 。（圖／翻攝自劉柏君臉書）

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