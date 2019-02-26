《還願》完馬上封鎖審核！「星期天配音是對的」微博GG：動作太快了吧

▲陳其邁玩還願直播。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

記者葉國吏／綜合報導

行政院副院長陳其邁25日晚間八點與前華視主播視網膜、立法委員鄭運鵬、網紅《星期天配音是對的》一同開知名遊戲《還願》的直播，最後陳其邁花了3小時破關，影片至今已經超過122萬次觀看、6.7萬人按讚、8824次分享。其中值得注意的是，有人的微博疑似因為直播還願被關閉。

陳其邁邀請前華視主播視網膜、立法委員鄭運鵬、網紅《星期天配音是對的》一起玩《還願》，並在臉書開直播邀請網友一起觀賞，短短半個小時就湧入5萬多名網友觀看，留言區留言更是被刷滿，期間4人還被買茶葉蛋的助理敲門聲嚇到。

眾人最後花了3個多小時成功通關，陳其邁也發表感想說，遊戲讓他覺得真的很感動，「本來剛開始是在玩遊戲，玩到最後有點鼻酸」、「做爸爸的看著個，應該會很有感」、「政府應該要多支持（國產遊戲）」、「遊戲軟體有很多，我自己有時候也會玩，但這個遊戲是我看過最令人感動的。」

▲星期天配音是對的微博被封。（圖／翻攝自Facebook／星期天配音是對的）

不過在直播隔天，《星期天配音是對的》在臉書發文透露，在還願直播一結束「微博馬上被封鎖審核」，引起網友熱議。