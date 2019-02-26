《還願》頭七「主動下架」！赤燭140聲明曝原因　網友留言挺

▲還願業者發表聲明。（圖／翻攝赤燭遊戲粉絲團）

記者葉國吏／綜合報導

國產遊戲《還願》26日凌晨發現在台灣STEAM找不到了，引起網友討論。業者「赤燭包子」深夜在批踢踢留言透露是要維護先行下架，而赤燭今早也發出聲明透露「暫時下架」。

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▲《還願》從台灣STEAM下架。（圖／翻攝STEAM網站）

赤燭遊戲臉書粉絲專頁一早發聲明表示，因為《還願》遊戲本體在部分電腦出現無法開啟與遊玩時偶有閃退的現象，我們決定先暫時將還願下架，並且重新進行軟體品質檢測。也希望各方可以利用這段時間從素材誤植風波中冷靜下來，團隊也會重新檢查遊戲素材避免類似的事情再度發生。希望還願重新上架到Steam時，我們能夠更加專注在還願遊戲本身的內涵。

▲還願遊戲畫面。（圖／翻攝自Facebook／ 赤燭遊戲–還願預告片）

對此網友說「假設真的是因為閃退原因下架可以接受。但如果是因為其他的因素，總覺得在處理方式上，一昧道歉加上把遊戲下架，作為一個消費者的立場，只能說赤燭團隊真的越來越兩邊不討好。但還是希望貴公司能夠挺過這次風波，畢竟赤燭的努力跟用心大家有目共睹。」

也有網友發現今(26)日是《還願》上市第七天，結果就被下架，覺得相當可惜。

▲赤燭包子在批踢踢回應下架原因。（圖／翻攝PTT）

其實早有網友今晨3時23分在PTT發文說，「STEAM架上只剩原聲帶和《返校》，還願直接消失啦，到底？？？」底下一堆人留言，「完啦，出大事啦」、「真的要成為傳說中的恐怖遊戲了」、「本體下架了，原因未知」、「半夜被河蟹的感覺」、「FB、Twitter、YouTube全刪」、「這...夜襲？」。

四叉貓清晨4時19分也在臉書發文，「還願一小時前從台灣STEAM下架了！！！（只剩下原聲帶）。」而《ETtoday新聞雲》記者清晨5時半實際到STEAM搜尋「還願」，的確未見遊戲，只剩下原聲帶。

後來業者在PTT留言，「我是赤燭包子，只是後台處理事情，稍安勿躁」、「凌晨4點發什麼公告，你們不睡才有病吧」、「總之沒有什麼陰謀啦，是赤燭這邊在跟後台喬事情」、「大家不用緊張」。