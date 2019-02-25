宜蘭市當代樂坊印尼巡演　關懷偏鄉村落與校園

▲26日宜蘭市當代樂坊即將啟程前往印尼訪演，用音樂散播希望與愛到印尼村落與校園。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市公所2018年3月舉辦第一屆國際藝術主席聯合會，除了為宜蘭帶來更寬廣的國際視野，讓世界看見台灣認識宜蘭外，江聰淵市長和音樂藝術總監李建興更發起成立「藝術讓世界更美好」（AFBW）之活動，希望透過國際合作，下鄉關懷需要幫助的人，26日宜蘭市當代樂坊即將啟程前往印尼訪演，用音樂散播希望與愛到印尼村落與校園。

宜蘭市公所表示，「藝術讓世界更美好」已在印尼偏鄉成立英文與音樂學校，讓偏鄉小孩下課後可免費來學習，成立以來獲得各方支持，當地學生也在2018年底受邀參加當地藝術節演出，第一次站上人生的舞台，讓大家感動不已。26日當代樂坊將再次邀集日本、西班牙和台灣之音樂家赴印尼偏鄉做社會服務。

宜蘭市長江聰淵亦致贈100盒彩色筆予印尼偏鄉孩童，由藝術總監李建興代表接受，希望他們能透過畫筆揮灑彩色人生，同時也致函印尼卡不棉市長，邀請他有機會訪台，共同為偏鄉兒童之未來而努力。

音樂藝術總監李建興表示，此行社會服務團隊包括日本音樂家東風平和原理美小姐，西班牙的吉他演奏家阿爾道夫，和台灣音樂家數人組成，大家相約於印尼日惹集合。除了到學校表演外，並將於3月3日和當地學生共同舉辦音樂會，讓大家看到他們學習的成果。另外台灣吸管藝術家康木倉先生亦將教導他們製作吸管藝術，藉以學習一技之長。

市長江聰淵表示，台灣身為世界的一員，如何盡到服務世界之責任，是重要之課題，去年於國際藝術主席聯合會我倡議成立「藝術讓世界更美好」（AFBW）之活動，已在印尼成立一個學校，讓學生免費來學習，2018年底看他們受邀演出時他是感動不已，畢竟他們幾乎連上餐館吃頓飯的機會都很少，所以家長來信感謝時，讓他深深感受到我們做的是正確的事。

江聰淵說，我們一點點的關懷，可能成為改變他們一生重要的動力，也藉此呼籲愛不分國界，希望大家共同伸出雙手，幫助需要幫助的人，也相信透過這樣的跨國藝文訪演交流，能將台灣的藝文實力推向世界，幫助臺灣結交更多國際朋友，成功體現務實外交的精神。