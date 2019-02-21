上海市取消15項行政審批　包括「台港澳人員」赴滬就業！

▲上海（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

為了優化營商環境，簡化行政審批一直以來都是上海市政府關注的焦點。上海市人民政府日前經過嚴格審核和論證，決定取消和調整17項行政審批等事項，其中包括取消權限外境外投資企業轉報商務部、台港澳人員來上海就業的審批等。這意味著，台港澳人員赴上海就業不再需要辦理就業證，例如只需要台灣居民來往大陸通行等有效身份證件就能辦理就業。

據了解，上海市僅2018年就取消和調整行政審批等事項185項；2019年要對行政審批等事項進行新一輪集中清理，一共取消15項、調整2項等行政審批。值得注意的是，上海市決定取消台港澳人員來滬就業的審批，這項是屬於上海市人力資源社會保障局的權責。

▲取消台港澳人員赴滬就業審批。（圖／翻攝上海市人民政府官網截圖）

目錄指出，為加強事中事後監管措施，深入貫徹落實《人力資源社會保障部關於香港澳門台灣居民在内地（大陸）就業有關事項的通知》，推出相關配套政策措施，進一步做好台港澳人員就業服務、社會保障、失業登記、勞動權益保護等方面的各項工作。

據了解，在內地（大陸）求職、就業的港澳台人員，可使用港澳台居民居住證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證等有效身份證件辦理人力資源社會保障各項業務，以工商營業執照、勞動合同（聘用合同）、工資支付憑證或社會保險繳費記錄等作為其在內地（大陸）就業的證明材料。

此外，本次行政審批等事項目錄，還涉及到了上海市市場監管局和區市場監管部門的補發營業執照項目，相比於過去，營業者如果丟失或損毀營業執照，不再需要申請人委託媒體刊登「營業執照作廢聲明」，改為在審批部門官方網站免費發佈公告，有效簡化了營業者補得營業執照的流程，進一步優化營商環境。

▲補發營業執照。（圖／翻攝上海市人民政府官網截圖）