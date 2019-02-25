宜蘭政商界高喊「總統好」　王金平：總統初選機制尊重黨中央

▲表態參選下屆總統的前立法院長王金平，25日中午與宜蘭政商界餐敘，支持者頻頻高喊「總統好」，王金平宜蘭接地氣顯得很開心。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

表態參選下屆總統的前立法院長王金平，25日中午與宜蘭政商界餐敘，支持者頻頻高喊「總統好」，王金平宜蘭接地氣顯得很開心。有關國民黨內總統初選機制採民調或黨員投票比例問題，王金平說：「我尊重黨中央決定。」



有意參選下屆總統的前立法院長王金平，25日在宜蘭羅東金門餐廳席開10桌，與宜蘭政商界餐敘交流，宜蘭縣長林姿妙、副縣長林建榮，及商界、觀光界與農漁會幹部全都齊聚，王金平說：「每一位都是要支持才會來」。被媒體問到何時會正式表態參選總統？王笑說「快了！快了！」。

被問到有關國民黨內總統初選機制採民調或黨員投票比例問題時，王金平表示，25日下午國民黨黨中央將邀集學者談初選方式，所訂出的結論經黨內通過，他一定會遵循，至於黨員投票跟民調要採37或55比，一切是尊重黨中央。

對於高雄市長韓國瑜，出訪星馬傳出被打壓消息一事，王金平指出，韓國瑜出訪新馬是好事，但目前消息都僅從媒體得知，他相信此行會有相當豐碩的收穫，至於背後成因，他並不清楚，也不予置評。他說，韓國瑜此行是施政的推動，主要希望貨能出的去及進行城市交流，當然也希望能替高雄帶來更多觀光客。

另外，宜蘭鐵路高架化計畫案又被交通打搶之事，王金平認為大家應再研究，「看要怎樣配合你們（宜蘭）」、「應該要給你們（宜蘭）的」，「政府不應以誰當縣長做為考量，應該就地方上需求做正確抉擇才對」。至於宜蘭鐵路高架化地方配合款部分，因宜蘭是窮縣，是否能透過中央解套，王金平表示會再多了解。