總統初選黨員民調各半　吳敦義：3週前就提案

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）



政治中心／綜合報導

針對國民黨內總統初選提名規則，黨主席吳敦義18日拋出「黨員5成、民調5成」，被外界質疑降低民調比例是否不妥。對此，吳敦義今日受訪時指出，此提案「3個禮拜前就委託給智庫」，因為中常委認為「如果黨員不能參與，就不算是國民黨提名的人」，總統提名人也要反映全體黨員的意見。

吳敦義突拋「黨員5成、民調5成」引發討論，今日參拜指南宮受訪時表示，「有人提出這種建議就轉給智庫做參考，此案在3個禮拜前就委託給智庫研議」，至於為何在昨日提出，他表示，「中常委有意見，認為國民黨提名的人，黨員如果不能參與，就不算是國民黨提名的人」，也認為民調只要辦得公正客觀，有很好的代表性。

吳敦義強調，總統初選提名辦法確定採用「黨員5成、民調5成」後，若當選總統提名人在黨員投票中的比例是高度領先的，「也可以讓他來接任黨主席」，認為這並非沒有道理的事。

另外，民進黨日前將「兩岸人民關係條例」、「國家機密保護法」列為優先法案，欲拉長退休高階政務官赴陸管制期，被認為是針對卸任管制期將於5月屆滿的前正副總統馬英九、吳敦義。對此，吳敦義說，「我覺得他最近這兩樣延遲都不是很恰當」，他強調，「溯及既往本來就不符合正常」。

吳敦義接著被追問提《兩岸和平協議》的目的，是否為想要去中國大陸訪問？吳回敦義回應，「對不起喔，我本來就可以去的」，他表示2008年前總統馬英九當選後，就接到大陸總書記胡錦濤的邀請正式啟程訪陸，也回應有人質疑吳敦義會在520後帶15個縣市長訪陸，他則表示，「從來沒有考慮過這種狀況」。