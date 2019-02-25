李進勇獲提名中選會主委　國民黨批酬庸：敗選後反而高升



▲前雲林縣長李進勇獲提名中選會主委。（圖／翻攝自李進勇臉書粉專）

記者徐政璿／台北報導

蘇內閣再度公布新人事，懸缺已久的中選會主委，行政院發言人Kolas Yotaka今指出，將提名有法官、律師背景的前雲林縣長李進勇接任。對此，國民黨批評，從蘇貞昌、陳其邁、林佳龍、到魏明谷及李進勇，敗選後反而高升，不但明顯酬庸、觀感不佳，也凸顯民進黨根本人才匱乏。

蘇內閣人事陸續補齊，日前補實了海委會主委李仲威、海巡署長陳國恩、故宮博物院長吳密察之後，蘇貞昌徵詢腳步沒有停下，中選會確認提名李進勇。此外，海洋委員會政務副主委由海洋大學海洋事務與資源管理研究所名譽教授莊慶達接任；農業委員會常任副主委黃金城轉任政務副主委。

針對民進黨政府提名李進勇中選會主委一事，國民黨質疑，民進黨到底是人才匱乏還是另有所圖，為何應該要為人民百姓做事的政府官員，找來找去都是同一批老面孔，且從蘇貞昌、陳其邁、林佳龍、到魏明谷及李進勇，敗選後反而高升，不但明顯酬庸、觀感不佳，也凸顯民進黨根本人才匱乏。



國民黨批評，中選會是要辦理選務的公正獨立機關，如今換來立場鮮明，政治性格如此強烈的李進勇，民進黨所圖為何？難保不會有再發生偏差偏袒、違反行政中立之事，九合一時的陳英鈐殷鑑不遠，現在又來個李進勇，民進黨政府的這種政治任命，實在非常不恰當。

李進勇學歷為台北大學法律學系學士、台大法律學碩士。曾任台灣花蓮、宜蘭、台中地方法院法官、立法委員、基隆市長、內政部政務次長、行政院公共工程委員會副主委、法務部政務次長、交通部政務次長及雲林縣長。