民進黨批國民黨「投降協議」：你們是大陸統戰心戰部隊？

▲民進黨發言人李晏榕。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文和行政院長蘇貞昌近來針對兩岸若開戰發表看法，遭到藍營諷刺。對此，民進黨發言人李晏榕25日表示，面對中國大陸強權威迫，民進黨的立場一直是不求戰也不畏戰，反諷國民黨主席吳敦義拋出「兩岸和平協議」是「投降協議」。

李晏榕表示，根據日前美國《外交政策》雜誌綜合美國智庫評估分析，台灣面對中國最大的敵人不是解放軍，而是內部瀰漫失敗主義，用台灣最通俗的一句話來說，「不怕神一般的對手，只怕豬一般的隊友」。

李晏榕說，台灣內部就是有像國民黨跟中國同聲共氣，刻意扭曲蔡英文與蘇貞昌捍衛台灣的決心，唱衰台灣國軍防衛力量，企圖散佈失敗主義言論，來拖垮自由民主台灣，破壞亞太地區的穩定。

「國民黨日前提出要與中國洽簽兩岸政治協議，受到台灣各方諸多批評與挑戰。」李晏榕表示，這段時日以來，看到國民黨企圖用挑起戰爭來恐嚇台灣人民，扭曲蔡英文與蘇貞昌捍衛台灣的決心，也不願誠實面對台灣社會對投降協議主張的質疑。

李晏榕問國民黨，近日來，惡意扭曲的行為，到底是何居心？「難道你們是中國統戰部的傳聲筒、心戰部隊嗎？ 」

李晏榕進一步指出，請國民黨捫心自問，當你們企圖強推和中國大陸簽訂「投降協議」時，有沒有想過對得起現在努力捍衛台灣的國軍弟兄姊妹嗎？也對得起跟著國民政府撤退來台的老榮民們嗎？

李晏榕諷刺地說，你們怎麼去面對挺過823砲戰，七十年來捍衛台海和平、守護自由民主台灣的國軍前輩呢？請國民黨的總統擬參選人朱立倫與王金平，誠實地向台灣人民說清楚，你們也同意吳敦義的「投降協議」嗎？還有國民黨的縣市首長們，難道不怕中華民國的主權與民主生活受到威脅嗎？