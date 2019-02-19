吳敦義暗助王金平？郝龍斌子弟兵挺韓　衝擊朱立倫選情

▲朱立倫、吳敦義。（合成圖／記者周書羽、屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導



國民黨2020黨內初選提名制度掀茶壺內風暴。黨主席吳敦義繼美式初選、全黨員投票，再拋民調與黨員投票比例各半，遭指暗助前立法院長王金平出線，而黨副主席郝龍斌子弟兵游淑慧挺高雄市長韓國瑜，也被視為影響前新北市長朱立倫選情。

《上報》引述不具名王金平友人說法指朱，2020初選一旦增加黨員投票比例，不採全民調機制產生人選，與地方派系交好、握有全國人脈的王金平，出線機率大增。

據報導，對挺吳派拋出民調、黨員票各半，王金平認為，最終仍可能回歸民調與黨員投票「七比三」現制。挺王人士分析，王和前新北市長朱立倫對比式民調差距不大，王落後朱10趴之內，王若黨員票佔上風，可彌補民調不足。

朱立倫陣營則評估，不管初選方式為何，都可望在勝出。據報導，朱營認為有民調優勢，吳、王都屬本土派，票源重疊性高，「鷸蚌相爭」各自瓜分掉黨員票後，朱仍可「漁翁得利」拿到多數黨員票。

據報導，不具名國民黨人士分析，對深藍影響力大的前立法院副院長洪秀柱與黨副主席郝龍斌，洪態度「不挺吳」，對王、朱保持等距，加上不少「柱粉」及洪親信不滿「換柱」，朱要完全取得洪系的黨員票支持，仍有嚴峻考驗。

郝龍斌陣營方面，該人士認為，從郝系台北市議員游淑慧公開力拱高雄市長韓國瑜出馬角逐總統，並呼籲將韓國瑜納入黨內總統民調選項，黨內「拱韓」聲浪湧現，勢必衝擊朱立倫的參選聲勢。