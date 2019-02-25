韓國瑜25日早餐會臨時喊卡！　大馬議員：沒有敲定這行程

▲韓國瑜早餐會臨時喊卡。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜24日出發前往馬來西亞，沒想到卻傳出原本安排好要在晚宴與吉隆坡市長會面，結果竟然沒有任何大馬的官方代表出席，而25日與大馬議員的早餐會也臨時取消，再次讓「打壓說」受到討論。對此，韓國瑜本人則回應，沒有了就沒有了，會尊重對方的決定。

韓國瑜24日在晚宴上時，沒有見到任何一名大馬官員，而有台商透露，有可能是因為此行太過高調，導致消息提早曝光，才會緊急喊卡。此外，韓國瑜25日早上本來預計與2名大馬國會議員共進早餐，但卻又傳出因為現場媒體太多，2名議員最後也沒有出現，但根據《東方日報》報導，被點名大馬國會議員陳國偉卻表示，「本來就沒有敲定這個行程」還表示「我剛剛應該是見了吉隆坡市長才對」。

此外，雖然外界對於韓國瑜的評價褒貶不一，但他24日抵達大馬就替高雄市農會拿下1億元的訂單，25日也成功拿下35萬美金農產品訂單（約新台幣1078萬元）他表示，此次銷貨不會涉及對大陸市場關係，也不牽涉一帶一路，「高雄就是最單純的供貨，就是賣貨、交朋友、幫助農漁業！」

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