和大馬賽馬公會主席約好了　韓國瑜25日下午參觀賽馬場

▲韓國瑜將參觀馬來西亞馬場。（圖／東森新聞）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後首度出訪，前往新加坡、馬來西亞兩國簽約，要將高雄農產品賣出去！而第一天晚宴前，韓國瑜秘密會面重要人士，席間他與馬來西亞賽馬公會主席約好，將在25日下午參觀賽馬場，交流經驗。消息曝光後，也引起各界關注。

據原定計畫，韓國瑜25日上午出席貿易商簽約及推廣會，結束後將於14時前往吉隆坡機場。但他24日晚間和馬來西亞賽馬公會主席取經，兩人席間多次低調談話，更約好在25日下午先參觀賽馬場，交流經驗，再去機場。

其實韓國瑜力拚觀光，先前就打算興建賽馬場並發展周邊產業鏈活絡經濟，決心引進賽馬，並計畫結合運動彩卷，他認為賽馬結合運彩可為高雄帶來許多商機，4月份也會向議會呈報，目前都在參考各國模式，例如杜拜的賽馬就沒有賭博性質，但7天的賽事舉辦下來也吸引將近1千萬人觀看也是不錯的借鏡。

▲▼韓國瑜首出訪獲破億農產乾貨訂單 。（圖／記者洪正達攝）

另外，韓國瑜25日上午在馬來西亞推廣農特產，並和Euro-Atantic創始人簽約，又拿下35萬美金（約台幣1078萬）訂單。他說，總而言之很多人看好高雄，我們不敢殺雞取卵，會把份內工作一點一滴做好，未來高雄一定是整個民眾發展投資的重心，南方正式崛起，而高雄人將近等待許久終於成為重心，這次高雄正式崛起，希望馬來西亞朋友多多來高雄參觀，見證這段過程。

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