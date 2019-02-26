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連2次被放鳥！韓國瑜午宴如願碰面大馬官員　檳州議長：我這不是來了嗎

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▲▼ 韓國瑜以實際行動破除土包子批評 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜晚宴、早宴接連被放鳥，直到25日午宴才終於首度與大馬官員公開碰面 。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜就任後首度海外參訪，第一站前往馬來西亞簽訂億元農產品訂單，並於25日晚間再搭機轉往新加坡；但這趟訪馬之旅卻意外傳出「放鳥插曲」，原本韓預計24日晚宴與吉隆坡市長等官員同桌會面，但卻等了不到人，就連25日的早宴也被大馬議員放鴿子，直到午宴時，韓國於才終於和檳州議長劉子健、國會議員張慶信見上面。面對媒體追問「打壓說」，劉子健則回應「我這不是來了嗎？」

韓國瑜24日下午抵達馬來西亞，除了替高雄搶下訂單外，還安排好晚宴與吉隆坡市長會面，且翌日早宴也計畫與大馬議員同桌；但24日晚宴上，韓國瑜卻未見到任何一名大馬官員，慘被放鳥，就連25日的早宴，也傳出因現場媒體太多，導致2名議員行程緊急喊卡，並未出席。

▲▼韓國瑜回應 見不到吉隆坡市長很可惜 。（圖／記者洪正達攝）

▲有台商指出，此次韓國瑜太過高調，才讓行程出現變化。（圖／記者洪正達攝）

有知情台商透露，有可能是因為韓國瑜此行太過高調，導致消息提早曝光，行程才會臨時出現變化；對此，當地有媒體致電給原本預計出席早宴的國會議員陳國偉，但陳卻直言「沒有這回事」，否認有這一行程。韓國瑜得知後則回應，「其實非常可惜，這對高雄市非常重要，只要能行銷高雄，我們都樂意去做，行程調整跟改變並不是我們想要的，但對方如果有這樣的考量，我們完全尊重。」

在被連續放鳥2次後，韓國瑜25日中午出席我僑務諮詢委員丁重誠作東的午宴時，終於首度與大馬政界人士碰面，同桌的有檳州議長劉子健、國會議員張慶信、以及我駐馬來西亞代表處洪慧珠大使；針對現場媒體提問，是否因為受到各方壓力打壓，才讓韓國瑜在晚宴及早宴撲了個空？劉子健則表示，他僅受邀出席午宴，並不清楚早宴的事，還直言「我這不是來了嗎？」

▲▼馬來西亞檳城州立法議會議長劉子健。（圖／記者周宸亘攝）

▲檳州議長劉子健。（圖／資料照）

雖然訪馬傳出小插曲，但韓國瑜在此行首日就替高雄市農會拿下1億元的訂單，25日也成功談妥千萬元的農產品訂單，也算是有所斬獲；韓國瑜表示，此次的目的單純就經濟考量為出發點，完全不涉及任何政治因素，「高雄就是單純的供貨，就是賣貨、交朋友、幫助農漁業！」

在大馬行程結束後，韓國瑜25日晚間動身趕赴新加坡，預計訪問4天3夜，並參訪通路商、簽約與新創業者座談，為高雄市日後成立青年局作準備，28日下午才會搭機返台。而抵達新加坡的第一個夜晚，韓國瑜並未排定參訪行程，而是與市府團隊大啖肉骨茶；韓還笑著表示，一抵達漳宜機場，就見到數百名僑胞大陣仗接機，場面有如「三山造勢」再現。

▲▼ 韓國瑜受到僑胞熱烈歡迎 。（圖／記者洪正達攝）

▲新加坡數百名僑胞大陣仗熱情接機韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：馬來西亞,韓國瑜,放鳥,打壓,檳州,議長,劉子健,新加坡,高雄,東南亞要聞

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