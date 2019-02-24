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馬來西亞拚經濟！李佳芬自掏腰包當保母　韓國瑜笑喊：一下飛機就要衝

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地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜為了拚經濟出訪馬來西亞，而他24日搭乘商務艙與自掏腰包陪同的妻子李佳芬比鄰而坐，且一上飛機後就開始修練「龜息大法」對此，韓國瑜笑著表示，「我一上機就睡，一下機就衝，現在要前往馬來西亞拚經濟，祝福我們成功！」此外，他也準備了鳳梨酥、瓷器，以及過年發放的韓國瑜福袋要和貿易商們交換禮物。

▲▼ 韓國瑜 馬來西亞 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜到馬來西亞拚經濟。（圖／記者洪正達攝，下同）

韓國瑜為了兌現「高雄發大財」的口號，24日抵達馬來西亞拜訪，希望能為農、漁民搶到外銷訂單，而他稍早在妻子李佳芬的陪同下，坐華航商務艙啟程，而他一上飛機後，就開始修練「龜息大法」整整睡足3小時。對此，他也幽默表示，自己一上飛機就睡，一下飛機就要衝。

▲▼ 韓國瑜飛馬來西亞 。（圖／記者洪正達攝）

穿上一襲西裝的韓國瑜稍早抵達馬來西亞後，駐馬代表洪慧珠也到場迎接，而她表示，我們作為外館，當然會好好接待國內來的，我們會跟高雄市政府協調，看他們需要什麼樣的協助。此外，韓國瑜也事先準備好了要與貿易商們見面時的交換禮物，包含鳳梨酥、瓷器，還有他過年時發放的韓國瑜福袋。

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關鍵字：韓國瑜,馬來西亞,李佳芬

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