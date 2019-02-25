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走進拉丁美洲！府中15「拉美情懷」選映馬奎斯紀錄片

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▲中15三月策劃「拉美情懷」主題影展。（圖／新北市文化局提供）

▲府中15三月策劃「拉美情懷」主題影展。（圖／新北市文化局提供，下同）

生活中心／綜合報導

「拉丁美洲」這個曾被邊緣化的地區，綜和各種混血文化，廣大的包容力造就了多元樣貌的藝術文化，府中15三月策劃「拉美情懷」主題影展，選映來自23國、共25部電影，從政治、經濟、文學、音樂、舞蹈等面向，帶民眾走進拉丁美洲歷史文化，首波推薦拉美文學好片《馬奎斯如何成為馬奎斯》、《追緝聶魯達》、《朝聖之路：保羅科爾賀》！

諾貝爾文學獎得主馬奎斯，是拉美魔幻寫實主義文學的代表人物，也是20世紀最有影響力作家之一，所著之《百年孤寂》一書至今仍啟發許多人的心靈。《馬奎斯如何成為馬奎斯》一片，從其童年成長的阿拉卡塔卡出發，追溯馬奎斯從離鄉、以記者為業、到專注文學路上的蹤跡，同時描繪他深具人文關懷的一面。

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▲中15三月策劃「拉美情懷」主題影展。（圖／新北市文化局提供）

▲《馬奎斯如何成為馬奎斯》一片，從其童年成長的阿拉卡塔卡出發，同時描繪他深具人文關懷的一面。

《追緝聶魯達》描述文壇詩人聶魯達擔任智利國會議員時抨擊政府不遺餘力，右派政權的總統下令逮捕他，聶魯達只好帶著妻子展開長達四年的躲藏與亡命之旅。本片由奧斯卡警探的主觀出發，伴隨他的內心獨白，共同踏上追緝聶魯達的冒險旅程。看似精彩刺激鬥智的追捕行動，卻又巧妙地融合藝術、政治與文學性，讓人拍案叫絕。

拉丁美洲最具影響力的小說大師保羅．科爾賀，自1988年便以《牧羊少年奇幻之旅》風靡全球150多個國家，迄今30本著作被翻譯成80種語言，創下1億6,500萬冊的銷售紀錄。《朝聖之路：保羅科爾賀》一片，記錄他成名前的生活，包括他和父親決裂、數次進出精神病院、縱情搖滾放浪形骸、被政府囚禁凌虐，但他始終不放棄用文字改變世界的渴望，一次因緣際會，保羅踏上西班牙古城的朝聖之路。這趟旅程即將給予保羅勇氣與力量，成為他逆轉人生的關鍵。

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關鍵字：新北市文化局,拉丁美洲,馬奎斯,府中15,諾貝爾

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