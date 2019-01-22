製片李烈與電影配樂王希文跨界　府中15特映《翻滾吧！阿信》

▲ 製片李烈與電影配樂王希文跨界挑戰，府中15特映《翻滾吧！阿信》。（圖／牽猴子整合行銷提供）

記者郭世賢／新北報導

府中15「景框之外－臺灣電影職人特展」代表職人中不乏跨界的專業者，從知名演員到王牌製片的李烈、從百老匯音樂劇到電影配樂製作的王希文，皆為跨領域的代表，府中15紀錄片放映院將於1月26日上午10時30分，特別播映2人共同參與的代表作品《翻滾吧！阿信》，歡迎民眾踴躍前往觀賞。

2011年由李烈監製的《翻滾吧！阿信》，根據真人真事改編，講述由彭于晏飾演的臺灣前體操國手林育信，從小刻苦鍛鍊，歷經年少叛逆，最後成為體操國手的成長故事，傳達了「哪怕只有一次機會，都要用盡全力」的拚搏精神。

▲ 電影配樂王希文。（圖／牽猴子整合行銷提供）

1979年，19歲的李烈即踏入演藝圈並迅速竄紅，直到2008年轉入幕後擔任電影製片，曾經監製過《艋舺》、《總舖師》等票房破億膾炙人口的作品，對臺灣電影市場的精準眼光及行銷操盤功力，成為了臺灣電影的品牌保證，並持續挖掘新銳創作者加入電影製作的行列。

本片更為王希文擔當電影配樂的首部長片作品，當年也入圍了第48屆金馬獎最佳原創電影音樂獎。很難想像王希文在開始做配樂之前，是完全看不懂五線譜的。

▲ 電影《翻滾吧！阿信》劇照。（圖／新北市文化局提供，下同）

王希文在受訪時曾說，「做音樂真的會有太多想像不到的挫折…這一切真的需要很大的熱情來支撐。我現在每天跟音樂在一起，每天我都為自己活得很痛快！」，從《翻滾吧！阿信》開始，王希文陸續為多部電影創作配樂，從創作到教育，致力於電影配樂事業。

府中15「景框之外－臺灣電影職人特展」，特別展出王希文創作樂譜手稿與電影原聲帶，值得大家細細品味。另外，展覽期間，選映多位參展電影職人代表作品。《翻滾吧！阿信》1月26日上午10時30分，在府中15紀錄片放映院獻映，歡迎民眾免費索票觀影。更多放映資訊請參閱府中15官方網站http://web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/，或電洽 02-2965-7186。

▲「景框之外－臺灣電影職人特展」曾經監製過《艋舺》、《總舖師》等票房破億膾炙人口的作品。

▲ 電影《翻滾吧！阿信》劇照。

▲「景框之外－臺灣電影職人特展」」展出，王希文創作樂譜手稿與電影原聲帶。