門羅主義帶頭出兵、暗殺、政變　200年來美國未放棄將手伸入拉丁美洲

▲1846年美國入侵墨西哥。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）批評美國支持非法政權，企圖煽動政變，美國反駁是為了挽救委內瑞拉的民主制度。其實在拉丁美洲的政治史上，這已經不是第一次，美國試圖透過軍事或其他力量介入他國。從美國前總統門羅提出「門羅主義」以來，美國便藉此禁止歐洲各國干預美洲事務，自己卻將手伸入拉美各國。美國總統川普（Donald Trump）雖打著「美國優先」（America First）口號，看似優先處理內政，但此次委內瑞拉衝突中美國的態度，又讓各界懷疑川普是否重拾門羅主義。

1823年美國前總統門羅（James Monroe）提出門羅主義（Monroe Doctrine），認為歐洲不應再殖民美洲，或涉足美國與墨西哥等美洲國家之主權相關事務。自此之後，美國一直代表著龐大的商業利益，「參與」拉丁美洲的「日常事務」，全力擁戴右派勢力，對抗左翼領導人。冷戰結束後，軍事介入雖逐漸消失，但美國仍被指控干涉2002年委內瑞拉、2009年洪都拉斯的政變。

1846年

美國入侵墨西哥，隔年簽署《瓜達盧佩-伊達爾戈條約》（Treaty of Guadalupe Hidalgo）墨西哥喪失一半領土，割讓現今上加利福尼亞（Alta California）、新墨西哥、亞利桑那等土地給美國。

1903年

美國策劃巴拿馬獨立，並獲得巴拿馬運河連接大西洋和太平洋航線的區域主權。同年與古巴簽署《美古條約》，租借關達那摩灣（Guantanamo Bay）附近土地，並行使司法管轄權，維持礦產運輸與海軍基地。

1914年、1917年

美國實施武器禁運，並出兵干涉墨西哥革命，導致墨西哥對美敵意高漲。

1954年

美國中央情報局（CIA）執行「瓜地馬拉行動」，資助瓜地馬拉叛變軍官亞馬斯（Carlos Alberto Castillo Armas），推翻執政期間有「十年春天」之稱的亞本茲（Jacobo Arbenz Guzmán）政權。

▲2004年美國中央情報局（CIA）執行「瓜地馬拉行動」50周年。（圖／達志影像／美聯社）



1961年

約1500名接受CIA訓練的古巴流亡分子，入侵古巴豬玀灣（Bay of Pigs），試圖暗殺菲德爾．卡斯楚（Fidel Castro），但以慘敗收場。

1964年

巴西左翼總統古拉特（Joao Goulart）在美國支持的政變中被推翻，巴西軍方隨後執掌大權直到1985年。

1965年

美國軍隊介入多明尼加共和國內戰。

1970年代

在美國的支持下，阿根廷、智利等南美洲國家發起「禿鷹行動」（Operation Condor），對各國左派份子進行鎮壓和暗殺。

1980年代

美國雷根政府支持反共力量，對抗尼加拉瓜桑定（Sandinista）政府，並支持薩爾瓦多政府，對抗左翼的「馬蒂民族解放陣線」（FMLN）。

1983年

美國指責加勒比島國格瑞那達（Grenada）與古巴結盟，並出兵該國。

1989年

美國入侵巴拿馬以驅逐強人諾瑞嘉（Manuel Noriega）。

▲1989年美國入侵巴拿馬以驅逐強人諾瑞嘉。（圖／達志影像／美聯社）



1994年

美國出兵海地，對抗塞德拉斯將軍（Raoul Cedras）政變，協助阿里斯蒂德（Jean-Bertrand Aristide）奪回海地政權。

2002年

委內瑞拉爆發政變，美國暗中協助總統查維斯（Hugo Chavez）重掌政權。

2009年

洪都拉斯總統賽拉亞（Manuel Zelaya）被軍方推翻，美國被指控讓局勢惡化。