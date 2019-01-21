台灣青年導演的未來想像　府中15特映會《十年台灣》

▲ 台灣青年導演的未來想像，短片《惡靈罐頭》劇照。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

府中15「亞洲連線」主題影展，選映獲得香港金像獎的話題電影《十年》，配合影展20日特別邀請即將上映的《十年台灣》舉辦特映會，新北市文化局副局長于玟、監製劉嘉明出席參與，並邀請本片五位新導演及劇組團隊，蒞臨府中15與觀眾分享創作理念。

香港《十年》在電影中探討社會政治議題，對香港造成不可忽視的影響力，「十年電影工作室」於是策畫「十年」國際版，分別邀請泰國、台灣和日本的電影人，製作 《十年泰國》、《十年台灣》及《十年日本》三齣電影。

其中《十年台灣》將於2019年1月正式上映，本片透過5名導演5短片作品想像臺灣未來10年，分別是「惡靈罐頭」、「942」、「路半」、「蝦餃」、「睏眠」，當中涉及新住民議題、原住民故事、少子化與空污等現況，透過鏡頭影像反映臺灣社會未來的想像。

▲ 台灣青年導演的未來想像，《十年台灣》監製劉嘉明分享製片過程。

《十年台灣》五位導演來自不同的成長背景，包括阿美族原住民、臺菲新住民二代、馬來西亞華僑及土生土長的臺灣人。勒嘎・舒米曾與鄭有傑導演共同執導《太陽的孩子》入圍金馬獎最佳改編劇本。

鄒隆娜作品《阿尼》則曾入圍2015年坎城影展，呂柏勳短片《野潮》獲得第19屆台北電影獎最佳導演。謝沛如以短片企劃《The Lonely Hopper》入圍 2017 東京國際短片電影節 Short Film Pitch Competition 決選，廖克發則以紀錄片《不即不離》獲得台灣國際紀錄片影展「華人紀錄片獎」首獎，也成為今年度府中15紀錄片駐館導師之一。

▲ 台灣青年導演的未來想像，短片《路半》劇照。

文化局副局長于玟表示，年輕影像創作導演最需要展演平臺，不論是劇情片、紀錄片還是動畫片，府中15鼓勵年輕創作者不遺餘力，長期提供音像創作者放映空間，透過音像作品發表計畫，年輕導演的多元觀點及創作精神可直接傳遞訊息給觀眾。

于玟說，她非常認同《十年台灣》電影中五位年輕導演勇於表達對臺灣現況的批評與觀察，也鼓勵年輕影像創作者盡量展現其創作能量，促進多元觀點的對話。

監製劉嘉明表示，十年系列電影拍攝計畫讓臺灣新導演各自展現特色，也讓年輕導演有更多國際交流機會及經驗，對於《十年台灣》所聚焦的面向，他認為，臺灣最寶貴的價值就是多元，「因為有各種聲音穿透出來，人人皆有自由表達的機會」。

▲ 台灣青年導演的未來想像，十年台灣特映大合影。

2016年香港電影《十年》控訴人權、民主、甚至語言被壓迫等敏感政治議題，5名無畏的年輕導演在有限資金下發揮。之後不僅在香港創下票房佳績、被中國列為禁片，更奪下了該年的香港金像獎最佳影片。

文化局表示，「十年電影工作室」策畫《十年》國際版，《十年台灣》便是第一站。另外還有《十年日本》與《十年泰國》，各地有不同的風格和特色。這個計畫期待在同一主題脈絡下，讓各地年輕導演都能發揮腳下土地的未來十年，用寓言警示現在。更多資訊，詳洽府中15官方網站http://web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/，或電洽02-2965-7186。

▲ 台灣青年導演的未來想像，短片《睏眠》劇照。

▲ 台灣青年導演的未來想像，短片《蝦餃》劇照。

▲ 台灣青年導演的未來想像，短片《924》劇照。