事業運超旺！「這個生肖」付出三分得到七分

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「希望今年能夠升職加薪！」是不少人的新年願望，有些人特別受長官照顧，而有些人不管怎麼努力，就是無法被長官看到，《科技紫微網》整理出「事業運超旺」生肖TOP3，快來看看自己有沒有這麼旺！

▲「希望今年能夠升職加薪！」是不少人的新年願望。（圖／視覺中國CFP，下同）



第三名：生肖「狗」

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生肖「狗」的朋友，今年的事業運相當不錯，有許多可以發揮才能的機會，只要付出三分的努力，升職加薪就少不了你了，接到新的任務時，只要做好充足的準備工作，得到的成果會出乎你想像！除了錢財之外，同時也為你的未來創造更多可能性。新的一年你在創業方面會有十足的幹勁和激情。遇到難題時，可主動謙虛向前輩請教，不僅會找到問題的突破點，還會在無意中發現新的商機！

第二名：生肖「牛」

生肖「牛」的朋友，可要好好把握今年了，今年事業可說是順風順水，可以大展拳腳、彰顯個人才華及領導能力的一年，工作中容易得到他人賞識，只要好好把握，將不乏升職加薪的機會，今年團隊合作的優勢很高，同事之間關係融洽，有利於拓展人脈，好的人際關係將可幫助你事業更上一層樓。入夏之後將迎來新的挑戰，雖然會使你壓力倍增，但只要保持積極樂觀的心態，腳踏實地付出，就能夠有豐厚回報，在關鍵時刻也會得到貴人相助，渡過難關。

▲生肖「牛」的朋友，今年事業可說是順風順水，只要好好把握，將不乏升職加薪的機會



第一名：生肖「兔」

生肖「兔」的朋友有福了！今年在事業上擁有令人羨慕的「付出三分得到七分」的幸運運勢，事業發展穩定上升，前途一片光明，也會有貴人相助，若你的目標和規劃都已明確決定，那麼什麼問題都阻擋不了你前進的腳步。對於想要大展拳腳、努力拚搏的你來說，這無疑是最好的消息，而生肖兔的豬年運勢關鍵詞是「敢為人先」，新的機會也意味著新的挑戰，在這個過程中出現的所有困難，都可視作命運賜給你的成長禮物。