自助餐便當過油又吃不飽！他推「110元小火鍋CP值才高」　鄉民噓翻

▲原PO認為便當容易涼掉，吃好一點也要近百元。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

許多小資族每天都要煩惱午餐吃什麼，不僅要夠好吃，最好還有高CP值，才能撐過苦悶的上班時間。有一名網友認為便當和自助餐不僅調味過重，味道還常因為放太久變調，相較之下「個人小火鍋」不但可以吃很飽，用餐環境也好，詢問網友們是否是個更好的午餐選擇。

「小火鍋CP值比便當自助餐高嗎？」一名網友以此為題在PTT八卦版上發文，他表示中午在公司吃便當，除非每道菜都特別好吃，不然等便當送來都已經悶過一輪、變得不好吃了，而且許多便當菜都會下大量調味料，讓他覺得過鹹過油，每次吃完都要喝很多杯水。

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再來則是自助餐的部分，他認為菜色好一點的店家，隨便夾一點都要破百元，如果夾太少又吃不飽，加上內用的話人多又有油煙，吃完出來後感覺不是很好。

原PO表示，照這樣比較起來，110元的小火鍋似乎CP值還比較高，不僅有冷氣吹，有時還有飲料、冰淇淋吃到飽，「小火鍋是否才是午餐U質（優質）的選項？」

▲小火鍋。（圖／翻攝廚藝公社）

不過網友們對此都不太認同，他們表示小火鍋大部分的料都是加工而成的，秤斤買下來根本花不了店家多少錢，「一堆冷凍火鍋料賣130哪裡CP值高」、「小火鍋肉片疊一疊肉量比70元的便當還少」、「那種的座位肥宅不好坐」、「小火鍋根本賺翻，100出頭的火鍋用料我不相信會有多好」。

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