「彩蛋讓人拍案叫絕」陳其邁挺《還願》　網跪求「暖男直播」





▲行政院副院長陳其邁。（圖／行政院提供）

政治中心／綜合報導

這幾天網路上最熱門的話題，莫過於台灣遊戲公司赤燭所推出的新作《還願》，但因為被網友發現，遊戲內符咒隱藏暗批大陸等字眼，遭到大陸網友批評，最終從大陸Steam商店下架。隨後，行政院副院長陳其邁在臉書力挺《還願》，24日還透露「有人建議我直播玩」，但因為怕內容太恐怖，所以要等有空的時間。

赤燭遊戲開發的《還願》遊戲，因戲內符咒中隱藏嘲諷大陸領導人習近平的字眼，23日遭大陸玩家憤怒留下負評，還開始出現抵制風波，最終從大陸Steam商店下架，代理商唯晶科技也因此喊告求償。儘管赤燭遊戲6名共同創辦人在臉書發出聲明，強調此次的符咒風波並非赤燭立場，仍無法平息此事。

▲《還願》。（圖／翻攝自Steam頁面）

《還願》中的符咒內容曝光後，陳其邁在臉書上力挺赤燭，表示「台灣有一群年輕人，用台灣元素創作的電腦遊戲《還願》，也有人戲稱是『阿嬤家模擬器』，以台灣社會為主軸，結合傳統習俗與日常生活元素，營造出獨一無二的台式恐怖。大家記憶中曾相識的場景、習俗，不但讓玩家屢屢說『怕』，也聽說有人邊玩邊嚇到咩咩叫。民主自由的國度，創作才能不受限制，劇情巧思還是彩蛋，都讓人拍案叫絕！力挺國產遊戲，支持創作自由。」

陳其邁挺《還願》的文章，引起眾多網友留言「支持邁邁實況還願」、「求直播！」、「當作阿嬤家逛就好了啊」、「求邁邁抱著小米直播玩還願」、「原來邁邁也有follow 到，我還以為你離我們很遙遠耶！」、「所以邁邁有玩嗎？想看你直播玩這個遊戲」。

到了24日，陳其邁受訪時再補充，「還願」是一個遊戲軟體，是台灣國產的遊戲，過去不管赤燭遊戲從「返校」到「還願」，確實都代表台灣很多年輕人很多的創意，也融入台灣很多的民俗、文化、信仰等元素，所以它是一個最好是白天玩的軟體，因為晚上有時候看一看、玩一玩，可能會有很多的「彩蛋」，吸引很多人喜歡。

陳其邁說，自己還沒有開始玩，本來有人建議他直播玩，但是怕內容太恐怖，所以要等有空的時間，也希望大家能揪團一起玩，這是一個非常好、活潑、有創意的遊戲軟體。