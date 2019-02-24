　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

誰摔死李新第9集「音軌比對」變造錄音　羅淑蕾痛批：根本腳尾飯2.0

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲前立委羅淑蕾提供音軌比對圖，顯示兩處錄音音軌完全相同，郭新政影片有變造錄音的可能。（圖／記者張君豪翻攝）

▲前立委羅淑蕾提供音軌比對圖，顯示兩處錄音音軌完全相同。（圖／前立委羅淑蕾提供）

記者張君豪／台北報導

郭新政去年在臉書創立粉絲專業「誰摔死了李新」並拍攝系列影片吸引全台超過百萬人觀看引發話題爭議。22日郭新政與該片旁白者盛竹如被國民黨籍前立委羅淑蕾告上法院，郭當天加碼推出「誰摔死了李新」第9集最新影片再度引發爆炸性話題，影片指控：羅淑蕾致電國泰世華副總莊秀珠、銀行高層配合羅作出漏蓋台支本票的違法行為震撼外界。不過羅淑雷向《ETtoday新聞雲》記者表示，該片根本就是「腳尾飯2.0」錄音內容純屬惡意變造

▲前立委羅淑蕾提供音軌比對圖，顯示兩處錄音音軌完全相同，郭新政影片有變造錄音的可能。（圖／記者張君豪翻攝）

▲前立委羅淑蕾提供音軌比對圖，郭新政影片有變造錄音的可能。（圖／記者張君豪翻攝）

對「誰摔死了李新」第9集影片，前立委羅淑蕾在23日下午致電《ETtoday新聞雲》記者澄清，她表示影片中該段被郭新政操作為她幫珠寶商去喬國泰世華高層的錄音，根本是她2018年10月2日與珠寶商嚴嘉慧一同上黃光芹廣播節目受訪時的錄音。羅淑蕾助理並擷取該影片錄音比對

發現廣播節目中的第9分17秒開始與郭新政「誰摔死了李新」第9集11分32秒的聲音內容完全一致，經過剪輯軟體的初步音軌比對完全吻合。自栩為國民黨藍營戰將的羅淑蕾難掩氣憤：「這真的太扯了！之前曲解公文、片面扭曲解釋判決書法院公文就很離譜了！把我上廣播節目路下來的聲音，剪接成她的編劇陰謀硬片，真的太離譜了！這根本就是腳尾飯事件嘛！」

羅淑蕾指出：「我完全不認識這個莊副總，怎麼可能跟她對話！經過有人提醒，才發現郭新政影片的錄音，是我去年接受POP RADIO黃光芹廣播節目時所錄下的聲音！」而國泰世華銀副總莊秀珠昨天也公開澄清，指出該影片偽造她的聲音所製，不但造成社會大眾對於她任職銀行誤會，更造成她名譽嚴重受損

莊秀珠鄭重聲明，她不認識羅淑蕾、從未與羅淑蕾有過任何對話、會面或其他任何接觸，不排除透過司法討回公道！國泰世華銀行也表示，經向副總莊秀珠查證後，該段對話人員非莊本人，莊秀珠並表示不排除透過司法程序澄清事實。該影片中如有侵害國泰世華銀行名譽的情況，國泰世華銀將評估提出訴訟以維權益。

▲前立委羅淑蕾提供音軌比對圖，顯示兩處錄音音軌完全相同，郭新政影片有變造錄音的可能。（圖／記者張君豪翻攝）

▲郭新政最新影片有變造錄音手法粗糙，郭粉絲也po文質疑擔心支持錯人。（圖／記者張君豪翻攝）

由於影片接裁變造錄音手段太明顯，23日也有不少郭新政鐵粉到「誰摔死了李新」粉專留言質疑：「一直以來都很相信郭姊，看到影片後希望郭姊能給我一個解釋，我很擔心我幾個月來支持錯了」「郭大可以解釋一下錄音來源嗎？感覺妳掉到陷阱去了！」「為什麼5年前後的兩段錄音說詞、語氣斷點都一樣？」記者24日傍晚致電郭新政查證，但對方沒接聽目前尚未回應。

【其他新聞】

影／穩鵬號喋血案船員被逼跳海　友船已救4人海巡特勤隊出海搶救　

影／穩鵬號3台籍幹部鎖船艙自保　海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

3756海浬搶救「穩鵬號」船員　已知2死6失蹤！海巡特勤隊出發

ET快訊
隔壁帥男熟睡「只穿內褲」還硬硬的　飯店服務員心癢直接含下去
落地大馬秒拿1億訂單！韓國瑜「南南架構」大突破：裡面有3大意

關鍵字：郭新政,羅淑蕾,誰摔死李新

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／市長任內首度出訪星馬　韓國瑜：不要小看我！土包子也有西裝

忘記付錢「泌尿科」藥袋證明生病　法官打臉：逾期了

影／淹死「出生5天嬰」棄屍家門草叢…2月後變白骨　21歲媽：怕未婚生子曝光

1歲兒不配合戒母乳哭鬧　年輕媽大怒竟把他打到遲緩

租出去2個月「男客上吊」變凶宅！女房東崩潰求償200萬

少女疑男友「被勾走」引爆大亂鬥　西瓜刀猛砍北市東區濺血

21歲未婚媽遭「射後不理」！出生5天男嬰遭溺斃「宮廟水槽」　遺體腐爛

母叫起床開門驚見兒倒地身亡　遺書寫：過的很痛苦很沮喪

誰摔死李新第9集「音軌比對」變造錄音　羅淑蕾痛批：根本腳尾飯2.0

闆娘穿「爆乳睡衣」手捧蛋餅！火辣身材大解放　男客驚呆差點摔下椅

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

屁孩沉迷網咖2天不起身「如喪屍」　溺愛媽竟親手餵早餐！網全傻眼

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

媽媽20小時「生產奮鬥」全紀錄 新手爸掌鏡見證剪臍帶、蓋腳印

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

21歲未婚媽遭「射後不理」！出生5天男嬰遭溺斃「宮廟水槽」　遺體腐爛

母叫起床開門驚見兒倒地身亡　遺書寫：過的很痛苦很沮喪

誰摔死李新第9集「音軌比對」變造錄音　羅淑蕾痛批：根本腳尾飯2.0

闆娘穿「爆乳睡衣」手捧蛋餅！火辣身材大解放　男客驚呆差點摔下椅

台64觀音山隧道貨櫃車擦撞小客車　疑違規換車道打滑釀2傷

女駕駛閃紅燈搶快　直撞蔬果貨車「直線滑行翻覆」

管理員驚見老外橫躺停車場　警到場揭真相「誤會一場」

獨／貴婦名店永采烘焙出包！高薪低報員工勞健保　美女闆娘判刑

瞞家人淹死男嬰棄屍 　21歲未婚小媽媽淚崩：對不起有緣再當兒子

正妹女模「狗驚犁田」摔3牙　淚控飼主一去不回沒同理心

曼谷華馬夜市猛男海鮮！大口吃配桌邊肌肉熱舞

Olie骨折隔2個月…網狂問「為何沒照片？」　隋棠罕曝三胎近況！

大數據分析228連假「民眾用路特性」　避開塞車好走時段曝光

影／重慶公車疑煞車失靈衝人行道　「保齡球式」狠撞釀2死13傷

40年永福樓最後一晚擠滿300人用餐！饕客排隊1小時也要吃到

香港波神「一直吉」NG11次爆笑直擊《好選喆》奧斯卡鐵口預測

21歲未婚媽遭「射後不理」！出生5天男嬰遭溺斃「宮廟水槽」　遺體腐爛

林佳龍「市長→交通部長」1個多月　自曝回報給台中市民3件事

中職／慶幸生涯在台灣結束　小林亮寬感激象迷支持

「我姊已經上吊死了」善心反被缺錢民眾私訊圍攻　郁方遭死逼借錢

社會熱門新聞

21歲媽淹死「出生5天嬰」棄屍..

4歲女童胃破長短腳　竟是鬼父母..

多年感情就此結束...男走進女..

台南女嫌疑為失眠所苦　曾曝：再..

台南清秀女失眠3天刺婦！強制送..

隔壁帥男熟睡只穿內褲　服務員直..

即／蘆洲男左後背中槍！友人載到..

幫把妹害賠50萬　他恨18年殺..

男客上吊變凶宅！女房東求償20..

角頭小弟出殯　7億名車送行

基隆女15樓墜落亡　樓頂留一雙..

少年側錄視訊做愛　給友人然後G..

快訊／桃園楊梅死亡火警！男子在..

車子硬要塞窄巷只好乖乖付錢

更多熱門

相關新聞

盛竹如控羅淑蕾找人恐嚇　不然還有誰

前立法委員羅淑蕾針對影射她是摔死李新的幕後黑手及變造當票部分，對郭新政提出加重誹謗告訴。台北地方法院開庭，盛竹如也以被告身分出庭。羅淑蕾強調，她的言論可受公評，但也要跟事實相符，因此就如盛竹如所願提告。郭新政則強調遭受全面打壓，指控羅淑蕾找人電話恐嚇盛竹如，只是被問到確定是羅淑蕾找的嗎？盛竹如表示「不然還有誰？難道是我自己打的嗎？」

郭新政VS羅淑蕾對決　法庭內唇槍舌戰

盛竹如：「誰摔死了李新」第9集下午2:22播出

盛竹如遭脅迫？羅淑蕾：一定告死他

盛竹如曝遭逼拍片「向羅淑蕾公開道歉」

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小7妹妹超暖舉動

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄機

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

1人1桶杜老爺！喜宴驚見超豪華火鍋

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久了」

孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被酸　她回應了

韋汝生子沒名分！舊愛點破兩人關係

21歲媽淹死「出生5天嬰」棄屍　2月後變白骨　

蔡瑞雪「我們公開了」緊牽許凱皓

網激推！好市多「懶人新神物」

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

4歲女童胃破長短腳　竟是鬼父母變態凌虐

5566開唱當晚…王少偉發文了！

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面