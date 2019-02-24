誰摔死李新第9集「音軌比對」變造錄音　羅淑蕾痛批：根本腳尾飯2.0

▲前立委羅淑蕾提供音軌比對圖，顯示兩處錄音音軌完全相同。（圖／前立委羅淑蕾提供）

記者張君豪／台北報導

郭新政去年在臉書創立粉絲專業「誰摔死了李新」並拍攝系列影片吸引全台超過百萬人觀看引發話題爭議。22日郭新政與該片旁白者盛竹如被國民黨籍前立委羅淑蕾告上法院，郭當天加碼推出「誰摔死了李新」第9集最新影片再度引發爆炸性話題，影片指控：羅淑蕾致電國泰世華副總莊秀珠、銀行高層配合羅作出漏蓋台支本票的違法行為震撼外界。不過羅淑雷向《ETtoday新聞雲》記者表示，該片根本就是「腳尾飯2.0」錄音內容純屬惡意變造。

▲前立委羅淑蕾提供音軌比對圖，郭新政影片有變造錄音的可能。（圖／記者張君豪翻攝）

對「誰摔死了李新」第9集影片，前立委羅淑蕾在23日下午致電《ETtoday新聞雲》記者澄清，她表示影片中該段被郭新政操作為她幫珠寶商去喬國泰世華高層的錄音，根本是她2018年10月2日與珠寶商嚴嘉慧一同上黃光芹廣播節目受訪時的錄音。羅淑蕾助理並擷取該影片錄音比對。

發現廣播節目中的第9分17秒開始與郭新政「誰摔死了李新」第9集11分32秒的聲音內容完全一致，經過剪輯軟體的初步音軌比對完全吻合。自栩為國民黨藍營戰將的羅淑蕾難掩氣憤：「這真的太扯了！之前曲解公文、片面扭曲解釋判決書法院公文就很離譜了！把我上廣播節目路下來的聲音，剪接成她的編劇陰謀硬片，真的太離譜了！這根本就是腳尾飯事件嘛！」

羅淑蕾指出：「我完全不認識這個莊副總，怎麼可能跟她對話！經過有人提醒，才發現郭新政影片的錄音，是我去年接受POP RADIO黃光芹廣播節目時所錄下的聲音！」而國泰世華銀副總莊秀珠昨天也公開澄清，指出該影片偽造她的聲音所製，不但造成社會大眾對於她任職銀行誤會，更造成她名譽嚴重受損。

莊秀珠鄭重聲明，她不認識羅淑蕾、從未與羅淑蕾有過任何對話、會面或其他任何接觸，不排除透過司法討回公道！國泰世華銀行也表示，經向副總莊秀珠查證後，該段對話人員非莊本人，莊秀珠並表示不排除透過司法程序澄清事實。該影片中如有侵害國泰世華銀行名譽的情況，國泰世華銀將評估提出訴訟以維權益。

▲郭新政最新影片有變造錄音手法粗糙，郭粉絲也po文質疑擔心支持錯人。（圖／記者張君豪翻攝）

由於影片接裁變造錄音手段太明顯，23日也有不少郭新政鐵粉到「誰摔死了李新」粉專留言質疑：「一直以來都很相信郭姊，看到影片後希望郭姊能給我一個解釋，我很擔心我幾個月來支持錯了」「郭大可以解釋一下錄音來源嗎？感覺妳掉到陷阱去了！」「為什麼5年前後的兩段錄音說詞、語氣斷點都一樣？」記者24日傍晚致電郭新政查證，但對方沒接聽目前尚未回應。

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