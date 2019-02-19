　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盛竹如遭威逼拍片道歉？羅淑蕾反爆「是他求和解」：我一定告死他

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼前立委羅淑蕾今天親上火線針對《誰摔死了李新》影片疑點受訪說明。（圖／記者張君豪攝）

▲羅淑蕾駁斥從未找人去脅迫盛竹如，並強調「我一定告死他，而且我有把握我會贏！」（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

《誰摔死了李新》風波越演越烈，13日才在臉書公告即將推出「第9集內幕」，不料時隔5天，「口白哥」知名主播盛竹如自爆遭人侵門踏戶、到家中威脅拍片向前立委羅淑蕾道歉，否則將「傾家蕩產、身敗名裂！」對於這一爆料，羅淑蕾接受《ETtoday新聞雲》採訪求證時大力駁斥，強調自己已經提告，根本沒有動機、也無必要去脅迫盛竹如，還反問盛「你到底拿了郭新政多少錢？」

自郭新政推出《誰摔死了李新》影片以來，已突破百萬人次觀看，粉專也有逾25萬人按讚聲援，並以「捍衛司法獨立、維護公平正義」的口號，為已故市議員李新追討2017年墜樓案真相。內容諸多影射黨國洗錢內幕，外加相關官司纏訟衍生，令網友熱烈討論案情。

▲誰摔死了李新第9集。（圖／翻攝臉書誰摔死了李新）

▲《誰摔死了李新》13日才預告會有第9集，不料時隔5日就爆出盛竹如遭脅迫，令羅淑蕾狂酸「廣告效果十足」。（圖／翻攝自《誰摔死了李新》）

繼盛竹如被告、郭新政提告口罩女等官司後，粉絲專頁13日再度推出重磅炸彈，聲稱影片完整版並非全貌，要大家持續關注接下來將推出的第9集；不料時隔5日，粉專卻率先推出一支僅37秒的短片，宣稱預告片播出後盛竹如立刻遭到威脅。盛竹如在影片中指出，有人闖進他家中，要求「拍片向羅淑蕾公開道歉」，否則下場相當悽慘，將會讓他「傾家蕩產、身敗名裂！」

對此，羅淑蕾接受電訪時大力駁斥，強調自己從未指使、派人闖到盛竹如家中，「你想有可能嗎？我有必要在這時間點找人威脅他嗎？我都已經提告了，法院自會宣判，我有必要嗎？」

羅淑蕾反控，盛竹如的說法完全不合邏輯，「他家住豪宅耶，那是門禁多森嚴的地方，要進去不容易耶，怎麼可能讓人家進去敲他的門？他又不是住公寓或是貧民窟！再來，如果真的有人到你家去威脅你，那你為什麼不報警？」雖然盛竹如並未提及遭威脅的確切時間點，但羅淑蕾仍質疑，盛刻意選在第9集推出前夕自爆，根本就是為了廣告效果，還反酸了盛竹如一把，「他自己連代言都出問題！」

另一方面，針對「盛竹如私下找人尋求與羅淑蕾和解」的傳言，羅也證實她的助理確實在農曆年節期間、在她不知情的狀況下與盛竹如接觸，「我這個助理比較雞婆，想當和事佬，我不知道這件事，他是之後才跟我講的！」

羅淑蕾透露，助理當天與盛竹如見面後，開門見山直接詢問「你是不是被郭新政騙了？」而盛竹如也示意希望助理能協助安排與羅淑蕾見面、商談和解，但助理當下就直接回覆「不可能，羅委員不可能跟你和解，除非你拍個影片跟她道歉，否則不可能！」

「助理之前就曾問過我要不要跟盛和解，我說事情搞這麼大，怎麼可能和解？講難聽一點，已經是告到底了！」羅淑蕾強調，影片的內容全都是在亂講、瞎扯，現在就她所知，已經有7、8個人要對盛竹如提告，「我一定告死他！我已經提告，而且我有把握我會贏，我幹嘛還要找人去他家威脅他？如果要找我早就找了。我就想問一句，盛竹如，你到底拿了郭新政多少錢？」

▼盛竹如自爆遭人闖入家中脅迫拍片；羅淑蕾嚴正駁斥，表示自己已經提告，「根本沒必要這樣做」。（圖／翻攝自《誰摔死了李新》）

▲▼盛竹如自曝遭威脅向羅淑蕾公開道歉，否則下場會「傾家蕩產、身敗名裂」。（圖／翻攝自《誰摔死了李新》）

▲▼盛竹如自曝遭威脅向羅淑蕾公開道歉，否則下場會「傾家蕩產、身敗名裂」。（圖／翻攝自《誰摔死了李新》）

▲▼盛竹如自曝遭威脅向羅淑蕾公開道歉，否則下場會「傾家蕩產、身敗名裂」。（圖／翻攝自《誰摔死了李新》）

ET快訊
越南淪陷非洲豬瘟！20日0時起從越南帶肉品入境　開罰20萬
工作壓力大沙鹿女師翹課散心失聯5天！灑淚下跪：對不起
黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚

關鍵字：盛竹如,羅淑蕾,郭新政,誰摔死了李新,威脅,道歉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盛竹如遭威逼拍片道歉？羅淑蕾反爆「是他求和解」：我一定告死他

蘇嘉全回鄉點亮台灣燈會主燈　大讚：屏東光彩巨鮪來富

富邦盃少棒／阻殺多次隊友狂讚　仁善捕手高杰：教練教得好

反同團體繞行政院抗議　不滿政府強推「同婚專法」

郝龍斌再砲吳敦義　「堂堂正正直球對決、找出最強候選人」

獨／韓國瑜口中3月來訪影歌視三棲巨星　謎底揭曉是「楊丞琳」

蘇揆承諾龍崎掩埋場案永久終止　「最強里長」陳永和：肯定

大典館「5樓使用執照蓋出8樓建物」　柯文哲痛批無法無天

高嘉瑜元宵夜弄土地公　慘遭炮灰襲擊嬌喊「我眼睛太大」

全台最高的燒肉懷石餐廳開幕了　3500元可吃到頂級和牛與魚子醬

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

韓國瑜直播質疑中央兩岸政策 連說2次：全台灣人都欠高雄人！

紅衣男衝宮廟亂翻香爐撒香灰　大鬧後「自捅8刀」倒路邊亡

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

吳昕「蹦疵咖疵」唱整首超魔性　張杰直接笑場找不到節奏！

盛竹如遭威逼拍片道歉？羅淑蕾反爆「是他求和解」：我一定告死他

蘇嘉全回鄉點亮台灣燈會主燈　大讚：屏東光彩巨鮪來富

富邦盃少棒／阻殺多次隊友狂讚　仁善捕手高杰：教練教得好

反同團體繞行政院抗議　不滿政府強推「同婚專法」

郝龍斌再砲吳敦義　「堂堂正正直球對決、找出最強候選人」

獨／韓國瑜口中3月來訪影歌視三棲巨星　謎底揭曉是「楊丞琳」

蘇揆承諾龍崎掩埋場案永久終止　「最強里長」陳永和：肯定

大典館「5樓使用執照蓋出8樓建物」　柯文哲痛批無法無天

高嘉瑜元宵夜弄土地公　慘遭炮灰襲擊嬌喊「我眼睛太大」

全台最高的燒肉懷石餐廳開幕了　3500元可吃到頂級和牛與魚子醬

最可愛Boo逝世滿月　粉絲淚憶：你是我活下去的動力…在天堂好嗎？

嬤側躺甜摟汪入睡　祖孫姿勢「神同步」！網笑：隔代遺傳

夏如芝首度cos女僕太犯規！　床上嘟嘴畫面掀暴動

國際景氣趨緩加上國內成長動能減弱　振興經濟經濟部國發會挑戰大

貿協組機械買主聯盟　深耕新南向市場

別怕！壓力對身體有好處的「5關鍵原因」...竟能提高免疫力？

慢性扁桃腺炎難根除　可以手術治療效果佳

上海再迎女副市長　宗明補缺翁鐵慧

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

黃小柔上廁所⋯門外「3雙眼」狂盯　兒子「催情話」她愣住了

甜笑妹「半球黑暗照」外流！ 爸點開一秒大驚「是我女兒」

政治熱門新聞

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

台南立委補選藍綠激戰　沈富雄：..

電爆英文老師　蔡英文完美示範C..

柯文哲關鍵時刻真心話：韓國瑜比..

高雄三月來訪巨星　可愛教主：楊..

黃重諺酸韓國瑜　「喝醉的土包子..

肉粽店變色了　改挺會做事的人

韓國瑜健康亮紅燈　會議、發紅包..

被暗酸喝醉的土包子　韓國瑜上火..

高雄酒吧發表「強力聲明」切割韓..

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

土包子能當總統！王世堅護韓國瑜

韓國瑜挨轟「酒後亂講」　韓冰回..

夜宿漁村　韓：市長不能離開基層

更多熱門

相關新聞

盛竹如曝遭逼拍片「向羅淑蕾公開道歉」

《誰摔死了李新》粉專近日在臉書公告，即將推出第9集內幕，引發網友討論，不料時隔5日，卻再度上傳最新影片指控遭脅迫。「口白哥」知名主播盛竹如自爆，有人跑到家中威脅他拍片，向前立委羅淑蕾公開道歉，否則下場將「傾家蕩產、身敗名裂」。

間接害死男童　酒駕男道歉認錯

郭新政告珠寶商作偽證　北檢不起訴

郭新政求償500萬　判珠寶商各賠55萬

《誰摔死了李新》推出預告片　網：比電影精彩

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

戒菸海賺6萬！靠「無痛存錢法」爽出國

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

滴妹突宣布改名　網嗨翻：很可以

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

中部人凌晨被強風暴雨嚇醒　蝴蝶颱風最快今生成

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　萬人淚崩

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

前男友解除封鎖借錢　她拒絕：報應來了

蘿莉塔認了：避孕藥吃10年

羅志祥退STAGE爆內幕　工作人員12字開嗆

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

老婦要買菜過元宵　過馬路遭撞死

更多

最夯影音

更多

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面