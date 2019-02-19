盛竹如遭威逼拍片道歉？羅淑蕾反爆「是他求和解」：我一定告死他

▲羅淑蕾駁斥從未找人去脅迫盛竹如，並強調「我一定告死他，而且我有把握我會贏！」（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

《誰摔死了李新》風波越演越烈，13日才在臉書公告即將推出「第9集內幕」，不料時隔5天，「口白哥」知名主播盛竹如自爆遭人侵門踏戶、到家中威脅拍片向前立委羅淑蕾道歉，否則將「傾家蕩產、身敗名裂！」對於這一爆料，羅淑蕾接受《ETtoday新聞雲》採訪求證時大力駁斥，強調自己已經提告，根本沒有動機、也無必要去脅迫盛竹如，還反問盛「你到底拿了郭新政多少錢？」

自郭新政推出《誰摔死了李新》影片以來，已突破百萬人次觀看，粉專也有逾25萬人按讚聲援，並以「捍衛司法獨立、維護公平正義」的口號，為已故市議員李新追討2017年墜樓案真相。內容諸多影射黨國洗錢內幕，外加相關官司纏訟衍生，令網友熱烈討論案情。

▲《誰摔死了李新》13日才預告會有第9集，不料時隔5日就爆出盛竹如遭脅迫，令羅淑蕾狂酸「廣告效果十足」。（圖／翻攝自《誰摔死了李新》）

繼盛竹如被告、郭新政提告口罩女等官司後，粉絲專頁13日再度推出重磅炸彈，聲稱影片完整版並非全貌，要大家持續關注接下來將推出的第9集；不料時隔5日，粉專卻率先推出一支僅37秒的短片，宣稱預告片播出後盛竹如立刻遭到威脅。盛竹如在影片中指出，有人闖進他家中，要求「拍片向羅淑蕾公開道歉」，否則下場相當悽慘，將會讓他「傾家蕩產、身敗名裂！」

對此，羅淑蕾接受電訪時大力駁斥，強調自己從未指使、派人闖到盛竹如家中，「你想有可能嗎？我有必要在這時間點找人威脅他嗎？我都已經提告了，法院自會宣判，我有必要嗎？」

羅淑蕾反控，盛竹如的說法完全不合邏輯，「他家住豪宅耶，那是門禁多森嚴的地方，要進去不容易耶，怎麼可能讓人家進去敲他的門？他又不是住公寓或是貧民窟！再來，如果真的有人到你家去威脅你，那你為什麼不報警？」雖然盛竹如並未提及遭威脅的確切時間點，但羅淑蕾仍質疑，盛刻意選在第9集推出前夕自爆，根本就是為了廣告效果，還反酸了盛竹如一把，「他自己連代言都出問題！」

另一方面，針對「盛竹如私下找人尋求與羅淑蕾和解」的傳言，羅也證實她的助理確實在農曆年節期間、在她不知情的狀況下與盛竹如接觸，「我這個助理比較雞婆，想當和事佬，我不知道這件事，他是之後才跟我講的！」

羅淑蕾透露，助理當天與盛竹如見面後，開門見山直接詢問「你是不是被郭新政騙了？」而盛竹如也示意希望助理能協助安排與羅淑蕾見面、商談和解，但助理當下就直接回覆「不可能，羅委員不可能跟你和解，除非你拍個影片跟她道歉，否則不可能！」

「助理之前就曾問過我要不要跟盛和解，我說事情搞這麼大，怎麼可能和解？講難聽一點，已經是告到底了！」羅淑蕾強調，影片的內容全都是在亂講、瞎扯，現在就她所知，已經有7、8個人要對盛竹如提告，「我一定告死他！我已經提告，而且我有把握我會贏，我幹嘛還要找人去他家威脅他？如果要找我早就找了。我就想問一句，盛竹如，你到底拿了郭新政多少錢？」

▼盛竹如自爆遭人闖入家中脅迫拍片；羅淑蕾嚴正駁斥，表示自己已經提告，「根本沒必要這樣做」。（圖／翻攝自《誰摔死了李新》）