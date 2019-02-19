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盛竹如自曝遭逼拍片「向羅淑蕾公開道歉」！　否則傾家蕩產

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▲▼盛竹如自曝遭威脅向羅淑蕾公開道歉，否則下場會「傾家蕩產、身敗名裂」。（圖／翻攝自《誰摔死了李新》）

▲盛竹如自曝遭威脅向羅淑蕾公開道歉，否則下場會「傾家蕩產、身敗名裂」。（圖／翻攝自《誰摔死了李新》）

社會中心／綜合報導

《誰摔死了李新》粉專近日在臉書公告，即將推出第9集內幕，引發網友討論，不料時隔5日，卻再度上傳最新影片指控遭脅迫。「口白哥」知名主播盛竹如自爆，有人跑到家中威脅他拍片，向前立委羅淑蕾公開道歉，否則下場將「傾家蕩產、身敗名裂」。

自郭新政推出《誰摔死了李新》影片以來，就有破百萬人次收看，粉絲專頁也有超過25萬人按讚，並以「捍衛司法獨立、維護公平正義」的口號，為已故市議員李新追討2017年墜樓案真相。內容諸多影射黨國洗錢內幕，外加相關官司纏訟衍生，令網友熱烈討論案情。

▲誰摔死了李新第9集。（圖／翻攝臉書誰摔死了李新）

▲誰摔死了李新第9集預告13日在粉專貼出。（圖／翻攝臉書誰摔死了李新）

繼盛竹如被告、郭新政提告口罩女等官司後，粉絲專頁13日再度推出重磅炸彈，聲稱影片完整版並非全貌，要大家持續關注接下來將推出的第9集，令網友們興奮卡位等播出。

不過才時隔5日，粉專卻先推出一支僅37秒的影片，宣稱預告片播出後，盛竹如竟立刻收到恐怖威脅！只見盛竹如端坐畫面正中表示，被騷擾威脅的不只有力挺網民，甚至有人闖到他家，要求「拍片向羅淑蕾公開道歉」，否則要讓他「傾家蕩產、身敗名裂」。影片最後，盛竹如霸氣宣布，「第9集保證播出」

消息曝光後，關注案件的網友紛紛留言大讚，「漢子，不畏懼強權，敬佩」、「期待」、「看來鐵板準備好了」、「盛大哥超有guts！」、「大哥加油，要死大家一起死」、「期待真相」。

▼盛竹如敘述預告片播出後受到的威脅過程。（圖／翻攝自《誰摔死了李新》）

▲▼盛竹如自曝遭威脅向羅淑蕾公開道歉，否則下場會「傾家蕩產、身敗名裂」。（圖／翻攝自《誰摔死了李新》）

▲▼盛竹如自曝遭威脅向羅淑蕾公開道歉，否則下場會「傾家蕩產、身敗名裂」。（圖／翻攝自《誰摔死了李新》）

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關鍵字：盛竹如,羅淑蕾,李新,郭新政,誰摔死了李新

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