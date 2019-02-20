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影／穩鵬號喋血案船員被逼跳海　友船已救4人海巡特勤隊出海搶救　

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記者張君豪／台北報導

東港籍鮪釣大型漁船「穩鵬號」行經印度洋海域作業發生重大喋血事件，20日凌晨3點多，船上一名菲律賓籍漁工持刀砍殺另名漁工，身中多處刀傷，倒地後血流不止身亡，行兇漁工竟然還拿刀逼迫所有船員跳海。目前該船已透過漁業電台無線電向台灣方面邱求援！海巡署表示目前台籍支援漁船已救起4人，署方緊急調動海巡署特勤隊精銳成員上船出海救人。

▲針對穩鵬號爆發喋血案，海巡署出動巡護八號和特勤隊員趕往救援。（圖／記者張君豪翻攝）

▲穩鵬號爆發喋血案，海巡署出動巡護八號和特勤隊員趕往救援。（圖／記者張君豪翻攝）

外交部緊急請國搜中心及模里西斯提供人道救援，漁業署也請在該海域作業的其他台籍遠洋漁船前往協助，其他台籍船隻最快今天下午可抵達事發海域。

根據漁業署資料閒適：穩鵬號上有船員24人，包括台籍船長及幹部共3人，菲律賓籍漁工10人，印尼籍漁工11人。喋血案發生地靠近印度洋島國模里西斯。目前傳出一名菲籍船員持刀砍向另名漁工，頓時肚破腸流、當場死亡，更驚傳行兇漁工持刀威脅所有船員跳海，目前船上其他船員、漁工狀況仍不明朗。

海巡署下午說明：20日凌晨接獲漁業署通報：「東港籍穩鵬號漁船於模里西斯路易士港東北方1540浬發生菲律賓籍船員持刀械鬥案，其中1名船員疑似死亡，1名船員重傷」漁業署憂心：船員回報該署這名漁工已把多名船員趕下海，但確切落海人數不明。

目前外交部、國搜中心通知鄰近國家派遣能量協處，目前附近作業之「鴻福88」漁船趕抵現場目前已救起4人，刻正持續救援中。

海巡署則表示：事發地點距離台灣有3,756浬航程，艦船前往需13天，海巡署已鎖定「穩鵬號」船行路線，目前報請屏東地檢署主任檢察官指揮偵辦。海署1000噸級「巡護八號」船正積極整補物資、緊急調動海巡署特勤隊員全副武裝上船、預計整補完成後迅速啟航前往救人緝凶。

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關鍵字：海巡署,特勤隊,巡護八號

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