不肖男發災難財！騙光復災民「付運費領家電」　得手7.4萬被起訴

▲曾男向光復災民謊稱補貼運費即可獲贈家電，在光復車站被逮。（圖／鳳林警分局提供，下同）



地方中心／花蓮報導

花蓮縣光復鄉今年9月23日發生嚴重水災，不僅死傷慘重，居民家園也全被沖毀，卻有不肖人士趁此機會賺錢，一名曾姓男子謊稱只要補貼運費即可獲得捐贈家電，藉此得手7萬4千元，檢方日前依詐欺罪嫌起訴曾男，並針對多達16次犯行各別求刑1年。

起訴指出，曾男利用光復災民亟需重建家園之際，在11月間向16名被害人佯稱，只要補貼運費等款項，即可獲得善心人士捐贈的家電，包括洗衣機、冰箱、電視機、電暖器等，使他們受騙上當，分別交付現金3千至7千元不等的現金，總計7萬4千元。

後來居民發現受騙，憤而報警，警方獲報後於11月28日，在光復車站逮到正準備搭火車離去的曾男，並扣得現金4萬5600元。

▲曾男被逮時，身上剩下4萬5600元。



檢方認為，曾男利用民眾住家內電器用品受損而迫切需購買家電用品之際，遂行詐騙，嚴重影響被害人之身心及生活狀況，且犯後藉詞狡飾，毫無悔意，惡性重大，未與被害人和解，請就各次犯行分別量處有期徒刑1年以上之刑，以資懲儆。

檢方表示，將持續清查是否有其他受害民眾，並呼籲曾在災區遭遇類似「假捐贈、真詐騙」之民眾，請儘速向轄區派出所或本署報案，以利檢警釐清案情全貌，協助追回受騙款項。同時提醒社會大眾，對於來路不明的訊息，務必提高警覺並向相關單位查證，切勿輕信他人而交付財物。本署對於利用天災機會遂行詐騙、發災難財之犯罪行為，將秉持「從嚴從速」原則偵辦，絕不寬貸，以維護社會公義與災區秩序。