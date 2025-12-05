　
社會 社會焦點 保障人權

帳戶列警示擔心被查緝　他報案「被盜用」罪加一等

記者黃翊婷／綜合報導

男子小豪（化名）將自己名下2個帳戶的提款卡交給不詳人士使用，結果導致帳戶被警示，他竟在去年11月間跑到警局報案，謊稱帳戶遭盜用，反而罪加一等。橋頭地院法官日前審理之後，依犯未指定犯人誣告罪判處小豪拘役30日，緩刑2年，還要向公庫支付3萬元。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲小豪報案謊稱提款卡遺失，帳戶遭盜用。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪明知自己已經將名下的郵局帳戶提款卡以及另一個帳戶的提款卡，通通交給一名真實身分不詳的人使用，進而導致帳戶被警示，他擔心受到檢警查緝，竟在去年11月間主動前往警局報案，謊稱帳戶遭到他人盜竊使用。

然而，警方進行調查之後發現異狀，再次通知小豪到案製作筆錄，他才說出真相。檢方認為，小豪的行為涉犯刑法第171條第1項之未指定犯人誣告罪嫌，訊後依法將他起訴。

橋頭地院法官表示，小豪自己將帳戶提款卡交給他人使用，卻向警員謊報提款卡遺失、帳戶遭到盜用，造成偵查機關開啟不必要的調查程序，耗費司法資源，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，最終依犯未指定犯人誣告罪，判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，還要向公庫支付3萬元，全案仍可上訴。

12/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

他偷吃人妻向友炫耀　正牌尪崩潰反擊

一名人夫控訴，妻子小芸（化名）與阿榮（化名）發生婚外情，去年6月還相約一起去飯店開房間，事後阿榮向2名朋友炫耀此事，他經其中1人告知才知道被戴綠帽，憤而決定對2人提告求償50萬元。橋頭地院簡易庭法官日前審理之後，裁定小芸和阿榮應連帶賠償人夫20萬元。

橋頭地院

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

