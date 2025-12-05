　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／刀手疑扛罪收押！夜店大亨夏天倫遭砍　北檢今傳喚作證

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市夜店大亨夏天倫日前在松山區停車場遭2名男子持刀棍、辣椒水襲擊，導致左臂刀傷濺血；涉案的27歲林姓男子在犯後1小時持兇刀回到派出所自首，聲稱因「遭夏男無故資遣」心生怨恨，但全案疑點重重，檢警懷疑背後另有藏鏡人操盤。台北地院1日深夜裁定林男羈押禁見。今(5日)北檢傳喚夏天倫作證，將進一步釐清案情。

▲夏天倫遭砍案，北檢5日傳喚其出庭作證。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢5日傳喚夏天倫出庭作證。（圖／記者劉昌松攝）

松山分局警方11月30日晚間6時許接獲通報，指稱民生東路三段一處停車場傳出砍人案，進一步調查後發現遭砍傷的受害者正是「夜店大亨」夏天倫；當時夏與女伴經過停車場時，隨即遭到多人伏擊，對方先以辣椒水噴灑控制夏天倫行動，隨後抽刀揮砍，導致夏左手臂被劃出約15公分的傷口，當場濺血。事後夏天倫與女伴雙雙送往馬偕醫院治療。

夏天倫當天深夜於社群發文，強調沒有指明任何人是幕後主使，但無論是誰動手，只要對象是他的家人或摯友，他都會第一時間站出來。他表示，「就像今天替朋友擋了一刀」。夏天倫同時感謝以色列防身術教練、警方的即時協助，也提到感謝耶和華一直以來的看顧。

而涉案的27歲林姓男子(有詐欺、傷害前科)，在案發後約1小時即主動前往民有派出所投案，並第一時間打電話請律師到場陪訊。林嫌供稱，自己曾在夏天倫經營夜店上班，但卻無故遭資遣，心生忿恨下才會找朋友想給他「一個教訓」。但由於林嫌對於刀械來源、共犯友人身分交代不清，因此遭懷疑幕後有主謀策畫，林嫌可能只是「扛罪」的小弟，後續依涉犯殺人未遂罪嫌將其移送，並由台北地院裁定羈押禁見。

▲夏天倫遭砍案，北檢5日傳喚其出庭作證。（圖／記者劉昌松攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小紅書拒配合打詐！　綠曝Line、Meta都配合：為何要給例
快訊／35歲女開遊覽車撞機車！　騎士當場死亡
鯛魚排抽驗出大包！　漁民阿伯「大度不提告」：以後注意就好
快訊／8歲兒被爆霸凌同學　賴瑞隆道歉自責：先動手就是不對
突禁小紅書惹議　總統府：尊重、支持內政部決策
快訊／TWICE大巨蛋加場4萬票秒殺！　粉絲崩潰轉圈圈
快訊／逢甲商圈驚悚墜樓！　男頭部重創慘死
《信號2》恐永遠石沉大海！　網崩潰：我等了10年
勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道行車飛來塑膠袋！駕駛冷靜「盲開28秒」　嚇出一身汗

男國3草屯路段自撞「車子橫路中」害3車連環撞　零件噴滿地

3詐欺犯遭陸丟包！自行搭機返松機　2人「在台被通緝」送北檢發監

陳為民才罵國恥！苗栗又新增3支測速照相桿　地點和速限曝光

快訊／水泥預拌車追撞轎車「衝上人行道」　車頭變形司機受困

BMW男違停等友警先上門…眼神閃躲被抓包！查獲喪屍煙彈扣車送辦

快訊／驚悚瞬間！花蓮遊覽車撞機車　騎士「頭骨破裂」當場死亡

賴瑞隆兒涉霸凌！校方已啟動調查：不因家長背景有差別對待

他被騙1元堅持提告　人頭戶「月入12萬夢碎」下場曝光

28歲女丟2貓屍！焚化爐又找到1大9小　住家飄腐屍味像命案現場

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

國道行車飛來塑膠袋！駕駛冷靜「盲開28秒」　嚇出一身汗

男國3草屯路段自撞「車子橫路中」害3車連環撞　零件噴滿地

3詐欺犯遭陸丟包！自行搭機返松機　2人「在台被通緝」送北檢發監

陳為民才罵國恥！苗栗又新增3支測速照相桿　地點和速限曝光

快訊／水泥預拌車追撞轎車「衝上人行道」　車頭變形司機受困

BMW男違停等友警先上門…眼神閃躲被抓包！查獲喪屍煙彈扣車送辦

快訊／驚悚瞬間！花蓮遊覽車撞機車　騎士「頭骨破裂」當場死亡

賴瑞隆兒涉霸凌！校方已啟動調查：不因家長背景有差別對待

他被騙1元堅持提告　人頭戶「月入12萬夢碎」下場曝光

28歲女丟2貓屍！焚化爐又找到1大9小　住家飄腐屍味像命案現場

人類創作地位被挑戰？黃仁勳：未來兩三年90%新知識將由AI生成

支付寶大當機！客服被投訴到癱瘓　阿里系淘寶閒魚也跟著崩

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

國道行車飛來塑膠袋！駕駛冷靜「盲開28秒」　嚇出一身汗

體育生說不！想證明體育班不是猴子　卻被教練要脅退隊

體育生說不！學姐受教練指示圍毆霸凌　要她睡地板

體育生說不！教練恐嚇退隊就找黑道斷手指

男國3草屯路段自撞「車子橫路中」害3車連環撞　零件噴滿地

才剛宣布開唱！　炎亞綸首場曼谷演唱會「不可抗力」延期

體育生說不！籃球隊入監獄　她被恩准「跪」在鐵櫃裡睡覺

【太扯】左轉車完全沒在讓！ 2高中生走斑馬線遭撞重摔

社會熱門新聞

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

男帶槍吃黑輪裝老大　台中警掌握身份：是BB槍

離職女研究員身影曝！「鯛魚驗藥烏龍」她認了　

金孫失聯2年要回家了！鹹粥嬤：人已在金門

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆倒了

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬：想閃被拉回

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

獨／信義區婦垃圾袋丟棄貓屍被抓　警急搜

即／點黑輪不吃卻掉出「衝鋒槍」　32歲男抓到了

即／彰化爌肉飯名店清晨火警　全店停電中

父過世半年　兒扛家計命喪國道

更多熱門

相關新聞

即／埋伏砍夏天倫！27歲刀手羈押禁見

即／埋伏砍夏天倫！27歲刀手羈押禁見

台北市夜店大亨夏天倫日前在松山區停車場遭兩名男子持刀棍、辣椒水襲擊，左手臂被砍出深長刀傷。涉案的27歲林姓男子犯案後1小時持兇刀回到派出所自首，聲稱因「遭夏男無故資遣」心生怨恨，但全案疑點重重，檢警懷疑背後另有藏鏡人操盤。台北地院１日深夜裁定林男羈押禁見。

夏天倫深夜發文：替朋友擋一刀

夏天倫深夜發文：替朋友擋一刀

快訊／砍「夜店大亨」夏天倫嫌犯抓到了

快訊／砍「夜店大亨」夏天倫嫌犯抓到了

快訊／「夜店大亨」夏天倫遭砍傷

快訊／「夜店大亨」夏天倫遭砍傷

獨／「名媛界大S」被前夫告了！

獨／「名媛界大S」被前夫告了！

關鍵字：

夏天倫

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

「台灣封小紅書」登微博熱搜　陸網笑了

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面