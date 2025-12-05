快訊／刀手疑扛罪收押！夜店大亨夏天倫遭砍　北檢今傳喚作證

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市夜店大亨夏天倫日前在松山區停車場遭2名男子持刀棍、辣椒水襲擊，導致左臂刀傷濺血；涉案的27歲林姓男子在犯後1小時持兇刀回到派出所自首，聲稱因「遭夏男無故資遣」心生怨恨，但全案疑點重重，檢警懷疑背後另有藏鏡人操盤。台北地院1日深夜裁定林男羈押禁見。今(5日)北檢傳喚夏天倫作證，將進一步釐清案情。

▲北檢5日傳喚夏天倫出庭作證。（圖／記者劉昌松攝）

松山分局警方11月30日晚間6時許接獲通報，指稱民生東路三段一處停車場傳出砍人案，進一步調查後發現遭砍傷的受害者正是「夜店大亨」夏天倫；當時夏與女伴經過停車場時，隨即遭到多人伏擊，對方先以辣椒水噴灑控制夏天倫行動，隨後抽刀揮砍，導致夏左手臂被劃出約15公分的傷口，當場濺血。事後夏天倫與女伴雙雙送往馬偕醫院治療。

夏天倫當天深夜於社群發文，強調沒有指明任何人是幕後主使，但無論是誰動手，只要對象是他的家人或摯友，他都會第一時間站出來。他表示，「就像今天替朋友擋了一刀」。夏天倫同時感謝以色列防身術教練、警方的即時協助，也提到感謝耶和華一直以來的看顧。

而涉案的27歲林姓男子(有詐欺、傷害前科)，在案發後約1小時即主動前往民有派出所投案，並第一時間打電話請律師到場陪訊。林嫌供稱，自己曾在夏天倫經營夜店上班，但卻無故遭資遣，心生忿恨下才會找朋友想給他「一個教訓」。但由於林嫌對於刀械來源、共犯友人身分交代不清，因此遭懷疑幕後有主謀策畫，林嫌可能只是「扛罪」的小弟，後續依涉犯殺人未遂罪嫌將其移送，並由台北地院裁定羈押禁見。