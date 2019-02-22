盛竹如挨告首出庭　控羅淑蕾找人電話恐嚇：難道我打的嗎

▲面對媒體詢問確定是羅淑蕾找人電話恐嚇嗎？盛竹如回答「不然還有誰？」（圖／記者林敬旻攝）



記者楊佩琪／台北報導

前立法委員羅淑蕾針對「誰摔死了李新」影射她，是幕後黑手及變造當票，對郭新政提出加重誹謗告訴。台北地方法院開庭，盛竹如也以被告身分出庭。羅淑蕾強調，她的言論可受公評，但也要跟事實相符，因此就如盛竹如所願提告。郭新政則強調遭受全面打壓，指控羅淑蕾找人電話恐嚇盛竹如，只是被問到確定是羅淑蕾找的嗎？盛竹如表示「不然還有誰？難道是我打的嗎？」

不滿「誰摔死了李新」第二集影片中播放的當鋪畫面，及敘述內容，影射羅淑蕾就是害死李新的幕後黑手，還變造當票，害郭新政遭到司法不公對待。羅淑蕾對主持人盛竹如、郭新政及出現在影片中的律師提出加重誹謗告訴。

台北地方法院22日上午11點開庭，庭訊約1小時便結束。羅淑蕾接受訪問時表示，假如稍微有點理性去看影片，尤其沒有經過重製的原版影片，相互對照就能發現實在離譜到極點「他們現在一直在強調，我是立法委員，我的言論是可受公評，但公評也要跟事實相符。」而盛竹如曾說歡迎告他「我來告他了！他應該很開心。」強調盛竹如既然敢用誇大言論演出，不惜扭曲事實，就不要怕被告，如他所願。

▲羅淑蕾對郭新政及盛竹如提告誹謗，強調「千萬別讓惡人得逞。」（圖／記者楊佩琪攝）

法庭外，雙方你先講我再講，隔空開砲。不過郭新政接受媒體採訪時，遭民眾嗆聲「妳是天上掉下來的禮物！盛竹如你被欺騙！」讓郭新政痛批，根本是對方的打手，專搞小動作。

郭新政強調，他們遭受到全面的打壓，連出書公布真相也被「拒絕販售」，但她所公布的資料和影片，都是公開真實的，羅淑蕾只是想要掩飾自己的心虛，顛倒黑白，希望羅淑蕾等人能公開跟大眾道歉。

盛竹如也表示「誰願意到法院來？」但他還是來了，為了公平正義。至於被打2通恐嚇電話，要讓他跑法庭跑到傾家蕩產，跑到死，包括郭新政都明指就是羅淑蕾找人打的，只是盛竹如被問到「確定是羅淑蕾嗎？」他笑著反問「不然還有誰？是我自己打的嗎？」

▲郭新政拿出自己的資料，痛批羅淑蕾等人用盡各種方法打壓她，連出書都被書店拒絕販售。（圖／記者林敬旻攝）

▲法庭外，羅淑蕾的支持者對郭新政嗆聲。（圖／記者林敬旻攝）

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