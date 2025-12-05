　
社會 社會焦點 保障人權

女「腦袋突當機」找不到機車！車號也忘了　警陪找1hr終尋回

▲屏東警分局員幫簡婦找到機車。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局員幫簡婦找到機車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名簡姓女子日前從高雄返家時突然發現，自己完全想不起機車停在哪個停車場，甚至連車牌號碼也因精神疲憊而腦中一片空白，越想越慌忙向警方求助屏東警分局員警，警方先透過警政系統比對出車牌，再依特徵展開地毯式搜尋，但附近七、八處停車場都未尋獲。最後改載著簡女沿當天路線反覆巡查，花近一小時，終於在屏東火車站前找到機車，讓她喜出望外，一再向員警致謝。

▲屏東警分局員幫簡婦找到機車。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局建國派出所巡佐張峰翊及警員廖楚紅日前接獲報案，66歲簡婦表示其當日搭火車至高雄遊玩返家，結果卻忘記自己的車子停在哪裡，越想越心急，結果連車牌號碼也忘記，僅記得停放在屏東火車站附近的停車場內，於是二員根據簡婦的個人資料，於警政系統比對確認機車車牌及其他特徵後，便展開地毯式搜索。

但搜尋附近7、8間停車場仍未有所獲，只好駕駛巡邏車載著簡婦，沿著當日行走的路線來回巡查，藉此讓簡婦回想停放地點，花費近1小時的時間，最後在屏東火車站前的機車停車場成功找到機車，順利解決簡婦燃眉之急。

簡婦表示，當日因精神疲憊，腦中一片空白，不僅忘記機車停在哪裡，連車牌也無法回想，越想越慌張才決定尋求協助，真的非常感謝員警不辭辛勞的協助尋找。

分局長林明波表示，維護治安與提供民眾協助同等重要，無論案件大小，皆秉持「為民服務」的精神盡力協助，此次事件雖屬生活瑣事，卻展現了警方貼心與專業的一面，也讓民眾感受到警民之間的溫暖互動。並提醒民眾停車時可利用手機拍照、標記定位或記錄周邊路牌資訊，以避免發生類似情況。

分享給朋友：

追蹤我們：

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

