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郭新政VS羅淑蕾法庭對決　盛竹如也出庭！羅：如他所願了

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▲▼前立委羅淑蕾今天親上火線針對《誰摔死了李新》影片疑點受訪說明。（圖／記者張君豪攝）

▲羅淑蕾對郭新政、盛竹如等人提告加重誹謗，強調跟本是郭新政自己想出名，企圖針對她的當票官司，霞輿論施壓。（圖／資料照／記者張君豪攝）

記者楊佩琪／台北報導

不滿已故台北市議員李新前女友郭新政，拍攝影片影射「誰摔死了李新」幕後黑手，前立委羅淑蕾對郭新政、資深主播盛竹如等提告加重誹謗告訴。台北地方法院上午11點開庭，羅淑蕾與郭新政、盛竹如正面大對質。開庭前，羅淑蕾表示，對方根本就是為了出名，並挾輿論對司法施加壓力。在第二集影片中影射她裁剪、偽造當票，更是無稽之談。

開庭時間於上午11點開始，10點40分左右，郭新政與盛竹如先行抵達法院門口，並接受媒體詢問、發表聲明，似乎不願多生事端，羅淑蕾在律師陪同下，自側門進入法院，暫時迴避媒體，形成王不見王狀況，不過法庭內還是得正面對決，雖此次開庭採不公開審理，預料雙方將有一番唇槍舌戰。

而針對盛竹如先前即在法庭外的發言，羅淑蕾私下表示，盛竹如曾說歡迎告他「我來告他了！他應該很開心。」強調盛竹如既然敢用誇大言論演出，不惜扭曲事實，就不要怕被告，如他所願。

李新於2017年9月墜樓身亡，其前女友郭新政於2018年製作「誰摔死了李新」影片，找來盛竹如當「主持人」，造成網路一片瘋狂討論。影片中影射幕後黑手共有8人，其中包過羅淑蕾及國民黨立委黃昭順為幕後黑手，引發羅淑蕾不滿，對郭新政、盛竹如，及出現在影片中的律師陳逸鴻提出加重誹謗告訴。

不僅如此，羅淑蕾也在自己的臉書粉絲團及Youtube播放自製影片，猛烈砲火反擊郭新政，2個女人的戰爭越演越烈。18日，盛竹如爆料，住家遭人闖入，還威脅他要向羅淑蕾道歉，除此之外，還有人打電話到他住處恐嚇「有8個人要告你，讓你跑法院跑到死，賠償金讓你賠到傾家蕩產。」

媒體詢問羅淑蕾，羅淑蕾表示，實在想不出自己有什麼理由要威脅盛竹如「不是原本只是念旁的而已嗎？」強調盛竹如的邏輯有問題，若真有闖住家一事，大可公布監視器畫面，讓闖入者曝光。

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