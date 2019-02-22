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開拓新商機！東港強直播和牛迅速竄紅　實戰經驗轉餐飲界

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▲開拓新商機！東港強直播和牛迅速竄紅，實戰經驗轉餐飲界。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲開拓新商機！東港強直播和牛迅速竄紅 實戰經驗轉餐飲界。（圖／記者謝婷婷攝）

▲東港強從網路起家累積高口碑，現在轉戰到實體店面，成功為和牛市場開拓新的商機。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

位於高雄市立美術館附近的「東港強高雄旗艦店」盛大開幕，特別邀請日本十大和牛名師江口師傅現場示範切肉秀，俐落先將油脂去除，切出一片片油花分布均勻的薄片和牛，接著用小烤爐烤出軟嫩Q彈、入口即化的頂級和牛口感，以網路直播平台起家的東港強，不僅在直播當中創下台灣最高紀錄，進軍餐飲界才短短半年，就已經拓展四間分店！

▲開拓新商機！東港強直播和牛迅速竄紅 實戰經驗轉餐飲界。（圖／記者謝婷婷攝）

▲東港強高雄旗艦店盛大開幕，特別邀請日本十大和牛名師江口師傅來到現場。

▲開拓新商機！東港強直播和牛迅速竄紅 實戰經驗轉餐飲界。（圖／記者謝婷婷攝）

到底要如何在和牛市場中闖出一片天？東港強執行長陳志宏說靠的秘密武器就是獨家代理品牌，「像我們手頭上有獨家代理的北海道北雪牛，還有一樣也是北海道的知床牛，我們特愛用東北的牛，是因為東北天氣比較冷，天氣比較冷的話，它和牛油脂相對就會更豐富，所以肉質會更好吃，這些都是我們獨家代理，是外面所吃不到的」。

▲開拓新商機！東港強直播和牛迅速竄紅 實戰經驗轉餐飲界。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼東港強獨家代理北雪牛，用小烤爐烤出軟嫩Q彈、入口即化的頂級和牛口感。

▲開拓新商機！東港強直播和牛迅速竄紅 實戰經驗轉餐飲界。（圖／記者謝婷婷攝）

來到這邊不能錯過的，絕對就是獨家代理的北雪牛了，烤至三分熟配上昆布再加上一口白飯，這就是北雪牛的最佳吃法，若是喜歡吃海鮮，那生食等級的干貝、天使紅蝦更是會讓你一吃就銷魂，主打用優惠價格，就能讓消費者品嚐到最好和牛，不論是百元的平價定食，或是上千元的高級定食，都一樣搭配白飯、味增湯及6道配菜。

▲開拓新商機！東港強直播和牛迅速竄紅 實戰經驗轉餐飲界。（圖／記者謝婷婷攝）

▲烤至三分熟配上昆布再加上一口白飯，這就是北雪牛的最佳吃法。

▲開拓新商機！東港強直播和牛迅速竄紅 實戰經驗轉餐飲界。（圖／記者謝婷婷攝）

▲若是喜歡吃海鮮，「嚴選海鮮總匯干貝定食」肯定會讓你一吃就銷魂。

東港強廚藝總監潘瑋翔表示，東港強最大特色就是提供最新鮮、最上等的食材給消費者，在定食部分，除了原本的主食和牛已經是我們的強項之外，我們也會依據不同季節做相對應的小配菜，在內場師傅訓練部分，特別請到江口師傅不定時來做教學，像是「怎麼樣處理和牛」、「哪一個部位和牛是最好吃的」、「哪一個部位和牛要烤幾秒」、「要切多厚」，都會有專業的解說訓練。

▲開拓新商機！東港強直播和牛迅速竄紅 實戰經驗轉餐飲界。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼除了主食和牛強項之外，東港強也會依據不同季節做相對應的小配菜。

▲開拓新商機！東港強直播和牛迅速竄紅 實戰經驗轉餐飲界。（圖／記者謝婷婷攝）

陳志宏執行長也提到，「今年四月有籌備一個加盟展，希望把我們的一個品牌、一個和牛的美味，想要拓展到全台灣」，「我希望說加入我們的加盟主，是對於本身事業是非常有衝勁的，對餐飲這塊有更大的熱忱，希望全台灣的加盟主，可以跟我們不斷地去創造出更多店家，也創造更多台灣的就業機會」。東港強從網路起家累積高口碑，現在帶著豐富經驗轉戰到實體店面，讓和牛話題不斷持續發燒，也成功為和牛市場開拓新的商機。

▼東港強將於今年4月加盟展中，招攬更多加盟主，希望創造更多店家，也創造更多台灣就業機會。

▲開拓新商機！東港強直播和牛迅速竄紅 實戰經驗轉餐飲界。（圖／記者謝婷婷攝）

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