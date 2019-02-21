小吃店「被國稅局盯上」年營收3千萬！內行人爆：店員5個一天破10萬

▲網友驚爆小吃店年營業額初估3000萬元，嚇了一跳。圖為基隆廟口夜市。（圖／記者郭世賢攝，示意圖，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

有人潮，就會有攤販，台灣街頭小吃幾乎能成為經濟景氣的指標之一！有網友在PTT上發文詢問，朋友家經營的路邊小吃攤被國稅局盯上，要求必須開立統一發票，沒想到卻意外驚爆出朋友家的小吃店年營業額初估約3000萬左右，引起熱烈討論，還有網友專業指出：「店員超過5個，日營收10萬跑不掉。」

原PO在八卦板詢問，朋友說他家的小吃店前陣子被國稅局盯上，要求他們必須開立統一發票，他還建議朋友，如果月營業額不高，可以跟國稅局問是否用「查定課稅」即可，沒想到朋友竟然說，他家的小吃店年營業額初估約3000萬左右，讓他嚇了一跳，「雖然營業額不等於淨利，但小吃店的營業額有3000萬真的正常？有無八卦？」

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▲網友驚爆，有名的小吃店賺得比一般餐廳還凶。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖，與本文當事人無關）

文章一出，立即引起網友熱烈討論，許多網友表示，這樣不開發票的小吃店是基本規格的營收，「台南那些有名的小吃店真的很賺，你朋友他家有這等級嗎」、「月營收20萬才符合查定，你朋友家一個月200多萬差很多」、「一天10萬的小吃店、便當店太多了」、「會被盯上的通常比夜市還猛，怎麼不可能」、「這不是一般小吃店的等級了吧」。

還有網友表示：「你看店員數，如果有五個以上，通常一天都做10萬跑不掉」、「連鎖手搖飲料店一天都有2-3萬以上，小吃店、便當店單價更高，一天10萬不意外」、「有些高級海鮮餐廳平均一桌都上萬，單月可以接近百萬」、「休閒餐廳平日十萬附近，週末20萬附近，過年一天一百萬上下，給你參考」、「有名的小吃店賺得比一般餐廳還凶」、「中南部很多這種的啊，單日結帳破2萬沒開發票的」。

不過也有專業網友指出，「營業額3000萬的小吃店一堆」、「通常餐飲的利潤是50%上下，1500萬好賺啊，不過餐飲是賣體力的啦」、「有名的有可能啊……累得跟狗一樣，你賺得來嗎？」小吃店營業額看似高，但全年無休加上幾乎高工時，也不是每個人都能做得來。