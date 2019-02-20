針孔偷拍「咖啡店正妹」如廁更衣　他花60萬和解



▲陳男最後以近60萬的和解金獲得四名被害人的原諒，終於免去牢獄之災。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

陳男心儀咖啡店上班林姓正妹，多次告白卻屢遭發好人卡，陳男不死心，竟趁到林女租屋處打麻將和上班處借用廁所之際，偷裝針孔偷，偷拍心上人如廁及其他女性的畫面。林女2018年6月間準備洗澡時發現衣籃遭動手腳，靠近一看赫見一個針孔，怒而報警逮色牌咖，陳男因此遭檢方依妨害秘密罪起訴。事後，陳男透過地方人士與被多名害女調解，共付約60萬元才獲得和解，4女才撤告，新竹地院日前做出公訴不受理，讓陳男躲過牢獄之災。

27歲的陳姓男子，與林姓正妹是牌友，經常相揪打麻將，只是陳男心儀林女已久，告白遭拒屢遭發「好人卡」，竟出歪腦筋，利用到林女的租屋處浴廁，以及林女打工的85度C咖啡員工廁所，偷裝針孔攝影機，偷拍林女換衣服、入浴、如廁的影片，供自已欣賞，時間長達6個月之久。

2018年6月底，陳男又去林女住處打麻將，直到清晨才結束，林女與其他女牌友去洗澡時，發現洗衣籃內遭人放置一個針孔，才驚覺遭人偷拍，報警處理。警方發現，陳男自已裝設針孔時，意外讓自己身影「全都錄」，鐵證如山，因此將陳男法辦。

陳男向檢方坦承一切犯行，並表示自已心儀林女已久，求愛屢遭拒絕，因此就算打麻將輸錢，仍不斷找她打牌。而檢警過濾影像發現，除林女遭偷拍，還有3名女子也受害，陳男因此遭起訴。事後，陳男透過地方人士進行調解，據了解陳男最後付了近60萬才獲得4女的諒解、願意撤告，新竹地院法官才做出公訴不受理的決定。

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