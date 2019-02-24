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影／南港站最暖身影！她6年不間斷問早「被當神經病」　背後真相連局長都感動

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▲▼台鐵柯怡嫻。（圖／截自源來如此-臺鐵張政源局長粉專內影片）

▲柯怡嫻每天不厭其煩向旅客噓寒問暖，成為台鐵南港站最暖身影。（圖／截自源來如此-臺鐵張政源局長粉專內影片）

記者曹悅華／採訪報導

「早」、「早安」、「待會兒見」...如果你曾在南港火車站搭車，對於這樣的問好想必不陌生。她是柯怡嫻，一個在南港站服務的約雇員工，總用親切笑容和問候迎接每個進站旅客，熱情到「被當神經病」，一做就是6年，直到被南港站長偷拍以後傳給台鐵局長張政源才讓這樣美麗溫暖的身影曝光。

張政源在自己的粉專頁上提到，近日收到同仁轉傳一段南港站負責剪收及補票業務的柯怡嫻小姐工作影片，看到她如同「鄰家媽媽」，一大清早臉上綻放笑容，以親切、熱情的態度與旅客打招呼，除向旅客寒暄問暖，也會協助排除卡票、引導車票資訊和提醒搭車乘車訊息等，感到非常感動。

請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵局長唱歌跟欣賞風景。（圖／記者呂佳賢攝）

▲對於柯怡嫻提供的服務，台鐵局長張政源深受感動。（圖／記者呂佳賢攝）

張政源說，從影片中，可以看到她與許多經常出入南港站旅客成為朋友，且設身處地為旅客著想，雖然只是舉手之勞提醒旅客列車進站情形，但這無形的幫助已讓旅客銘記在心、深刻感動，甚至投以點頭或微笑作為回饋。

《ETtoday新聞雲》記者聯繫上柯怡嫻，她說突然受到關注「自己也嚇了一跳」，因為這種「神經病特質」從來到南港站已經持續6年，每天都會跟來往旅客道早。她笑說，其實一開始旅客都有被嚇到，「臉像遇到瘋子一樣驚恐」，慢慢地才開始會有回應。

▲▼台鐵柯怡嫻。（圖／截自源來如此-臺鐵張政源局長粉專內影片）

▲柯怡嫻笑說自己一開始真的被當神經病。（圖／截自源來如此-臺鐵張政源局長粉專內影片）

問起柯怡嫻在這6年中有沒有甚麼回饋是令自己最印象深刻的，她說向旅客噓寒問暖從不是為了得到反饋，若真要講感觸，她說看著乘客經歷每個人生階段，就是最棒的一件事。柯舉例，像是從一開始認識是少女，轉眼間成為三個小孩的媽，或是看一對跨國戀情侶一路克服困難，最後生下了可愛的混血北鼻，這些喜悅都是難以言喻的，也是她覺得這份工作最吸引人的地方。

▲▼台鐵柯怡嫻。（圖／截自源來如此-臺鐵張政源局長粉專內影片）

▲柯怡嫻說，自己在南港站服務6年時間，最感動的就是看到旅客經歷人生不同階段。（圖／截自源來如此-臺鐵張政源局長粉專內影片）

「我會一直這樣因為這就是我的日常」，柯怡嫻說並不會因為受到更多人關注就改變自己，也不會因此感到驕傲，「我把每個乘客當家人」，天冷了一定會提醒多穿衣服、錯過末班車也會陪同乘客等到有人來接，因為這就是她的工作、她的責任，而且相當樂在其中。

對於底下同仁突然受到關注，台鐵南港站站長陳依伶感到與有榮焉，她說柯怡嫻服務真的非常優質，把旅客當作家人、把車站當自己的家，「很多人服務都有SOP但真正貼心的服務是沒有SOP的」，稱讚柯是很值得同仁學習的對象，熱情、貼心又謙虛，並笑說好險當時決定要偷偷跟拍她半天，才讓車站每日上演的暖心場景讓更多人知道。 

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關鍵字：台鐵,南港站,張政源,柯怡嫻,剪票口

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