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觀光列車砸7900萬換新裝　鐵道迷看傻：台鐵永遠捉不到重點

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▲▼台鐵局全線環島之星。台鐵商務車、餐車及客廳車改造。（圖／台鐵局提供）

▲鐵道迷質疑，一定要這樣制式的座椅加上頭巾才甘願嗎？（圖／台鐵局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

為推廣鐵道觀光，台鐵砸7900萬升級環島之星觀光列車，昨在媒體上大篇幅曝光，ETtoday記者也到現場直擊。不過，卻有鐵道迷在臉書社團「台鐵家族」貼出日本觀光列車的照片做對比，感嘆台鐵美學正常發揮，說不出的難過，台鐵永遠捉不到重點。師範大學地理系教授洪致文則幫忙緩頰解釋，經費多用在自動門無階化、換車頂等結構更換，已經沒有剩太多錢。

這名鐵道迷在社團表示，深藍座椅搭配星座線條加粉綠色頭巾，一定要這樣制式的座椅加上頭巾才甘願嗎？那下次換廣告商換鮮黃對比色，不就更鮮艷耀眼？隔壁車廂的站位吧台，不說還以為是公廁的置物板，不鏽鋼支架就像是廁所裡起身用的扶手。

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▲▼台鐵局全線環島之星。台鐵商務車、餐車及客廳車改造。（圖／台鐵局提供）

▲鐵道迷表示，不鏽鋼支架就像是廁所裡起身用的扶手。

鐵道迷還說，一面牆上，圓形窗搭配下方方形通風槽，隔壁櫥櫃的通風槽又是另一個風格，後面又是螢幕、又是跑馬燈、又是喇叭，櫥櫃一下木紋、一下桌子壓克力亮面，和背景的馬卡龍線條各自為政，最後再用褪色的窗簾布作點綴，完美收尾。

「元素、材質放那麼多，不覺得很亂？」鐵道迷指出，簡單來說，就是想到什麼做什麼，稱之為「景觀列車」，卻裝了俗不可耐的卡拉OK，到底是來看風景還是聽人唱歌，可以看看人家（日本）的設計嗎？簡單、統一、功能精簡、大巧不工。他最後更直批，台鐵永遠捉不到重點。

▲▼台鐵局長唱歌跟欣賞風景。（圖／記者呂佳賢攝）

▲卡拉OK功能被網友質疑，到底是來看風景還是聽人唱歌？（圖／記者呂佳賢攝）

洪致文曾出版過多本鐵道書籍，長年關注台灣鐵道文化發展。他在臉書表示，不少人懷疑，花了這麼多錢，怎麼弄出來還是這款中華民國美學的可怕內裝？其實大家不知道的是，多少錢做多少事。他指出，這次改裝花錢在改自動門的無階化，原本輕量化車頂因為會漏水，所以整個掀掉改成不銹鋼的，由台灣車輛施作。

他說，在這些結構改善後，已經沒有太多經費了，所以內裝很多都沿用舊的翻新，至於內部設計，是台鐵主導的，還能要求更多嗎？紅背心都設計成那樣，藍椅子不意外啊！

對於這次台鐵用7900萬大改造，網友有不同看法。有人認為，「搞得好像公共廁所」、「真的會吐血」、「畢竟…台鐵的本業是賣便當的」、「台灣人不尊重專業，小時侯的美術課都被別科老師借走了」、「唉，只學了一半.....」；不過也有人覺得，「台鐵的預算，你們卻要日鐵的裝潢，是不是想太多了？如果台鐵錢多的話，整個車廂鑲金都沒問題，問題是沒錢」、「跟日本票價有差，內裝當然有差，一分錢一分貨」。

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關鍵字：環島之星,觀光列車,7900萬,台鐵,台鐵家族,鐵道迷,洪致文

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