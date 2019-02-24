單日湧81萬人朝聖！台灣燈會「最萌花燈」藏身大鵬灣　Q到想帶回家

▲「豬豬愛地球」 廉政造型花燈同樣相當吸睛。（圖／觀光局提供）

記者曹悅華／台北報導

2019台灣燈會在屏東，朝聖人次屢屢創紀錄，23日就湧進81萬人次賞燈，而這次除了主燈「巨鮪來富」首突破生肖限制相當吸睛外，大鵬灣主燈區旁的「P.P Party樂園」運用豬萌翻的形象，創造出不同造型，營造出歡樂可愛的氛圍，同樣深獲大、小朋友喜愛。

觀光局表示，今年在屏東縣東港鎮大鵬灣國家風景區管理處周邊之台灣燈會，非常有看頭，尤其是主燈區旁的親子歡樂燈區，以兒童為參觀對象之「P.P Party樂園」，運用豬呆萌的形象，創造出不同造型，營造出歡樂可愛的氛圍，是燈會展區內的一個吸睛點，主題展區有設置廉政主題花燈「豬豬愛地球」、「廉政宣導Q版造型小豬」是親子旅遊不可錯過的花燈。

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▲白天的「豬豬愛地球」 別有一番風味。（圖／觀光局提供）

觀光局說，「豬豬愛地球」意寓結合全球廉政，達到推廣廉能政府、透明台灣、接軌國際的目的；現場並提供「可愛小豬豬」供民眾近距離拍照互動，並使參觀民眾了解政府推動廉政工作決心與做法，也讓兒童從小接觸廉政觀念。

觀光局補充，在廉政花燈的旁邊，也設了廉政活動宣導攤位，以「與『廉』同行！沒你不行！」為主軸。廉政活動大約是在燈會期間的每天下午3點至晚上8點之間，遊客只要在活動攤位排隊掃瞄QRcode「交心廉響曲，掃進心坎裏」粉絲頁，就能參加廉政拼圖遊戲拿獎品活動。獎品有：3C收納盒、可擦中性筆、喔熊不織布手提袋等，都是限量版，非常實用，歡迎有興趣民眾一起來拿好康。