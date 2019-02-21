　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北花7萬有找！台鐵觀光列車8月開放包車　躺豪華車廂卡拉OK唱到爽

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台鐵局全線環島之星。台鐵商務車、餐車及客廳車改造。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵觀光列車8月開放客製化包車。（圖／台鐵局提供）

記者曹悅華／新竹報導

為推廣鐵道觀光、增加業外收入，台鐵大砸7900萬打造升級版觀光列車，預計今（108）年8月開放一般民眾和公司團體等申請客製化包車，每列車最少含4節商務車、1節餐車和1節客廳車，車上配有卡拉OK、觀景餐桌等，據了解台北到花蓮單趟要價6萬9960元、台北到台中則是5萬9625元。

台鐵局長張政源今（21）日透露，這次全新打造觀光列車（環島之星），讓整個設備座椅都更新，他提到安全非常重要，拼經濟也很重要，台鐵財務結構長期面臨虧損，要自立自強，會全力拚觀光旅遊、鐵道旅遊，未來也要沿著全線拼軌道經濟，「點、線、面火力全開」。

請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵局長唱歌跟欣賞風景。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵局長誓言拚鐵道旅遊，以增加局內業外收入。（圖／記者呂佳賢攝）

而在觀光列車方面，張政源說，預計今年8月開始讓一般民眾和公司團體等申請，每趟列車種類包含4節商務車廂、1節客廳車、1節餐車，包車旅客可自行決定出發時間、停靠站和停靠時間。

至於民眾關心的價格，台鐵局營業科說明，觀光列車由莒光號改裝，會以自強號的車票計算，每公里2.27元，包車最低門檻為159席次，未滿100公里以100公里計票，倘若民眾要包車，至少須於出發前20天申請。

台灣觀光列車車廂，含商務艙、餐車、客廳車等共29輛使用近18年，設備及內裝樣式均已老舊，因此規劃設備更新工程，以提升服務品質，耗費7900萬元，於今年1月啟用，希望能吸引環島觀光列車旅客，推廣在地旅遊，並提升商務專列服務品質。

升級版「環島之星」，一改車廂內裝成富有海洋意象的藍色，座位也變得更加寬敞舒適，同時設有景觀迴轉座椅、歡唱卡拉ok室等，希望給乘客更高級享受。 

ET快訊
高雄傳說「鳳山水果妹」1人嚇退百位飆仔　當地人看見必逃
女大生遭性侵！2個月沒來　她狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」
快訊／21：22北海道6弱強震！深度30公里「北日本都有感」

關鍵字：觀光列車,包車,台鐵,火車,商務車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直擊／耗費7900萬！升級版環島之星「超蝦趴」登場　有景觀迴轉椅、卡拉ok室

台鐵砸7900萬升級環島之星　靠便當助攻...力拼3年「業外收入60億」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感...苦嘆「根本沒人來」

華航機師罷工彌補專區上線！申請資格、辦法一次看　散客最多賠250美元

北花7萬有找！台鐵觀光列車8月開放包車　躺豪華車廂卡拉OK唱到爽

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感...苦嘆「根本沒人來」

看好台灣拉麵市場潛力　日本名製麵廠三河屋製麵登台設廠　

快訊／蝴蝶升級中颱！北台入夜有雨　周末低溫下探12度

好市多最雷產品！他買電池塞遙控器「漏液全毀」　網嚇歪...釣出一票苦主

影／45萬「青花菜分切機」助效率翻倍！1分鐘最高可切30顆　

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

華航機師罷工彌補專區上線！申請資格、辦法一次看　散客最多賠250美元

北花7萬有找！台鐵觀光列車8月開放包車　躺豪華車廂卡拉OK唱到爽

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感...苦嘆「根本沒人來」

看好台灣拉麵市場潛力　日本名製麵廠三河屋製麵登台設廠　

快訊／蝴蝶升級中颱！北台入夜有雨　周末低溫下探12度

好市多最雷產品！他買電池塞遙控器「漏液全毀」　網嚇歪...釣出一票苦主

影／45萬「青花菜分切機」助效率翻倍！1分鐘最高可切30顆　

影／結髮65年！老伴住院2周...阿公心疼「堅定6字」幫打氣　網友全紅了眼眶

影／大變天！鋒面、冷氣團猛襲「北台轉雨下探12°C」　氣象局：這波很有感

冷得發抖、怕到發抖、氣到發抖！學會這7個用法　讓你「抖」得道地

蔡英文盼同婚專法草案順利通過　成「台灣民主重要的典範」

《火箭人》預告來了！　史上首限制級歌舞…小鮮肉裸上身躺人群中

HBL／簡賀宇對松山飆生涯新高　向學弟宣示拚戰精神

反酒駕零容忍　3天取締73件法辦47人　仍有人不怕

內湖90歲老翁遭輾「雙腿變形」亡！26歲水泥車駕駛懊悔蹲坐路邊

陳可辛電影《李娜》正式殺青　傳由胡歌擔綱男主角！

章子怡手指、圍巾「全被馬賽克」　網鷹眼抓《妻子》漏網鏡頭…懂原因了

百貨變身二手書屋　京站首創「交換書區」打卡點，美美拍照又長知識

HBL／高苑中止對松山跨季9連敗　能仁戰績榜獨走

百億大亨陪小三共度情人節！　結婚14年正宮「錢買不到惦記你的心」

苦等軍人男友退伍2年！　 德女模飛13hr接人爆哭

生活熱門新聞

大嬸Costco門口攔人問一句..

當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘吞7..

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真..

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

大賣場拿寶特瓶！4字嚇傻她：差..

慢跑妹成大操場滑手機　阿伯重拳..

24歲女考手排：林北女漢子　拿..

透天厝門面「空長2層樓」　網曝..

青苔妹鞋帶鬆了！ 騎士紅燈7秒..

女友房驚見多腳肉蟲！女網秒懂：..

夢到亡父捧一碗白飯　她醒後做一..

玩完《還願》！家裡神撞主角家　..

發票中獎卻飆淚！她：阿公以前就..

更多熱門

相關新聞

終生吊銷執照　避更危險改輕判　

一名司機開車行經平交道時，因倒車撞損鐵路平交道的遮斷器，遭台鐵檢舉最後裁罰3萬4千元，並永久吊銷駕駛執照。葉男不服駕照遭永久吊銷，因而提起行政訴訟。行政庭法官認為，終生吊銷駕照並不符合比例原則，因此最後撤銷「永久吊銷駕照處分」。

台鐵砸7900萬升級環島之星　曝業外收入目標

耗費7900萬！升級版環島之星登場

台鐵新票務系統將上線　開放訂4/23後車票

台鐵「火車託運機車」回憶掰了！3/1起停辦

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

無良色醫師病床上性侵女病患　遭妻錄下獸行

酷炫講錯話！「吳宗憲被踩地雷」把他趕出場

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘吞7.5瓶」

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

陳意涵產後12天崩潰！

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面