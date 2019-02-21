北花7萬有找！台鐵觀光列車8月開放包車　躺豪華車廂卡拉OK唱到爽

▲台鐵觀光列車8月開放客製化包車。（圖／台鐵局提供）

記者曹悅華／新竹報導

為推廣鐵道觀光、增加業外收入，台鐵大砸7900萬打造升級版觀光列車，預計今（108）年8月開放一般民眾和公司團體等申請客製化包車，每列車最少含4節商務車、1節餐車和1節客廳車，車上配有卡拉OK、觀景餐桌等，據了解台北到花蓮單趟要價6萬9960元、台北到台中則是5萬9625元。

台鐵局長張政源今（21）日透露，這次全新打造觀光列車（環島之星），讓整個設備座椅都更新，他提到安全非常重要，拼經濟也很重要，台鐵財務結構長期面臨虧損，要自立自強，會全力拚觀光旅遊、鐵道旅遊，未來也要沿著全線拼軌道經濟，「點、線、面火力全開」。

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▲台鐵局長誓言拚鐵道旅遊，以增加局內業外收入。（圖／記者呂佳賢攝）

而在觀光列車方面，張政源說，預計今年8月開始讓一般民眾和公司團體等申請，每趟列車種類包含4節商務車廂、1節客廳車、1節餐車，包車旅客可自行決定出發時間、停靠站和停靠時間。

至於民眾關心的價格，台鐵局營業科說明，觀光列車由莒光號改裝，會以自強號的車票計算，每公里2.27元，包車最低門檻為159席次，未滿100公里以100公里計票，倘若民眾要包車，至少須於出發前20天申請。

台灣觀光列車車廂，含商務艙、餐車、客廳車等共29輛使用近18年，設備及內裝樣式均已老舊，因此規劃設備更新工程，以提升服務品質，耗費7900萬元，於今年1月啟用，希望能吸引環島觀光列車旅客，推廣在地旅遊，並提升商務專列服務品質。

升級版「環島之星」，一改車廂內裝成富有海洋意象的藍色，座位也變得更加寬敞舒適，同時設有景觀迴轉座椅、歡唱卡拉ok室等，希望給乘客更高級享受。