台鐵砸7900萬升級環島之星　靠便當助攻...力拼3年「業外收入60億」

▲台鐵局砸7900萬升級環島之星觀光列車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曹悅華／新竹報導

台鐵今（108）年大砸7900萬升級環島之星觀光列車，希望3到5年內將業外收入提高到整體營收的50％，局長張政源今（21）日也透露，計畫把台鐵便當拉到市區販售，藉由各方面「助攻」，早日完成業外收入達60億目標。

張政源說，這次耗費近8千萬更新環島之星設備，是因為鐵路旅遊是台鐵未來要全力發展的方向，「拼安全很重要，但是拼經濟也很重要」，所以開始發展屬於台鐵的鐵道經濟。

請繼續往下閱讀...

▲台鐵局長張政源希望3到5年內局內業外收入可達整體營收五成。（圖／記者呂佳賢攝）

張政源補充，過去局內收入比例不低，但其實台鐵都是靠本業，去（107）年來看，本業收入占八成，副業收入占兩成，相較於很多先進國家，尤其是臨國的日本，他們剛好相反，他們的本業只有兩成，副業達到八成，反觀台鐵有非常大的努力空間。他說，之所以要拼軌道經濟，是因為除了應把本業運輸服務做好，台鐵還有很大的一塊，包括資產開發、鐵路旅遊、文創商品、還有台鐵便當等，都有非常大市場值得去努力 。

▲張政源透露目前有計畫將台鐵便當拉到市區去販售，希望能增加業外收入。（圖／記者曹悅華攝）

媒體進一步詢問業外收入的目標，張政源表示，目前台鐵整體營收200億，業外收入約36億，希望在3到5年內，增加業外收入的比例達50％，也就是60億，「為了這個目標會全力衝刺」，同時透露計畫將台鐵便當拉到市區去販售，未來也會成立資產專責單位全方面進行開發，期望為台鐵營收注入更多活水。

據台鐵局統計，局內運輸本業外的收入不斷攀升，以資產活化為主，103年達22.28億元，104年23.88億元，105年26.64億元，106年34.4億元，去年則達35.67億元，業外收入占比也達到總體營收的20％，預估至113年時，業外收入占比可達到營收的三成。