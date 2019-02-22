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深夜也可搭機捷了！桃捷3/1起「加開4班」往機場班次　各站皆停靠

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▲▼機場聯外運輸再升級 機捷3/1啟動深夜「增開往機場服務班次」。（圖／桃園捷運公司提供）

▲機場聯外運輸再升級，機捷3/1啟動深夜「增開4班往機場服務班次」。（圖／桃園捷運公司提供）

記者曹悅華／台北報導

為更貼近國內外旅客乘車需求，精進服務品質，桃園捷運公司今（22）日宣布，3月1日起啟動深夜「增開往機場服務班次」，每日23點末班車後，從A1台北車站及A21環北站各加開2班（每站皆停），共4班以機場為終點的加班車，延長服務營運約半小時，讓深夜航班以及深夜通勤旅客更彈性搭乘機場捷運前往桃園國際機場。

桃捷公司說明，桃園捷運機場出入境旅客搭乘率，從通車初期24％一路成長至35％，已成為機場聯外的重要交通工具，啟動深夜增開往機場服務班次後，更完善接駁高鐵桃園站末班車之中南部往機場旅客，提供中南部出入境旅客，更快捷的機場運輸服務，讓機場與高鐵藉由機場捷運更緊密連結，大幅提升公共運輸轉運功能。

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▲▼機場聯外運輸再升級 機捷3/1啟動深夜「增開往機場服務班次」。（圖／桃園捷運公司提供）

▲加班車資訊。（圖／桃園捷運公司提供，點我放大

桃園捷運提供「機場聯外、都會通勤、休閒旅遊」三大功能，成功打造北北桃一小時生活圈，更連結了南來北往的旅客。桃捷公司補充，營運即邁向第三年，在全體同仁努力之下，深得國內、外旅客信賴，總運量已突破4,500萬人次，108年1月平均日運量更攀升至6萬9千人次，並持續穩定成長中。

桃捷公司希望透過深夜增開往機場服務班次等更便利的服務，提供旅客更優質多元選擇，歡迎搭機與通勤客多加利用，享受機捷便利服務直達美好生活。

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關鍵字：機場捷運,桃園捷運,機場,加班車,末班車

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