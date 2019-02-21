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平交道肇事遭「終生吊銷執照」　「避免更大危險」改輕判

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▲▼平交道燈號。（圖／免費圖庫pixabay）

▲葉男不服遭終生吊銷駕照提起行政訴訟，行政庭法官認為在非刻意且為避免更大傷亡的情況下違規下肇事，終生吊銷駕照並不符合比例原則。（圖為示意圖，與新聞事件無關／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導
一名司機開車行經平交道時，因倒車撞損鐵路平交道的遮斷器，遭台鐵檢舉，鐵路警方認他「在鐵路平交道範圍倒車」又「在鐵路平交道倒車，因而肇事」，裁罰3萬4千元，並永久吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。葉男對於罰款無異議，但不服駕照遭永久吊銷，因而提起行政訴訟，要求撤銷吊銷駕照處分。行政庭法官認為，葉男並非刻意違規而肇事，終生吊銷駕照並不符合比例原則，因此最後撤銷「永久吊銷駕照處分」改為「吊扣駕駛執照一年」、「罰鍰3萬4千元」、「參加道路交通安全講習」。

葉男向檢警表示，2017年8月間早上當時他行經桃園市平鎮區的平交道前，平交道警鈴尚未響起，他向前行駛至一半時平交道警鈴才響起，但交通號誌仍是綠燈，在確認兩方均無火車的情況下依信任號誌原則繼續行駛，只是大約幾秒後燈號轉變，他卻發現自己還在平交道範圍內，為確保安全才在遮斷器開始降下的情況下倒車，以致後照鏡撞斷遮斷器造成違規。他認為，交通號誌的誤導，導致他過失駛入平交道範圍內停車，罰款部份他沒有異議。

葉男表示，當時汽車停在鐵軌及遮斷器之間，在火車隨時會經過的情況下，他並沒有其他選擇，雖然向後倒車會撞斷遮斷器，但卻可以避免更大的災難與傷亡。他認為，損壞遮斷器的「肇事」，是為了避免重大緊急危難而出於不得已才做的，依行政罰法第13條規定，應不予處罰，吊銷駕駛執照處分屬違法，應予撤銷。同時更主張，吊銷駕駛執照部份，違反憲法的比例原則，不當剝奪他受憲法保障的基本權。

警方認為，葉男領有駕照，對於道路交通管理及交通安全法規與實務，應有相當程度之認知，且因倒車於鐵路平交道肇事，是未設想闖越平交道可能造成嚴重傷亡，罔顧人命。新竹監理站依法規裁處合法，請依法駁回原告之訴。

鐵路警方向法官表示，據監視器畫面影示，葉男確已在平交道範圍內倒車並撞斷遮斷器，倒車範圍確實在平交道範圍內，違規事實明確，舉發並無違誤。且葉男所駕駛車輛行駛的道路上，沿途經有6個提醒標誌，但葉男卻未減速直到平交道才緊急煞車。

法官勘驗監視畫面，葉男的車是於平交道警鈴響起一段時間即8秒後，於警鈴持續響起期間，駛入平交道入口處槽化區，之後並倒車進而損壞遮斷器，葉男「在鐵路平交道倒車」的違規實屬事實。但要探究的是有無「因而肇事」的情形，這將涉及葉男的處罰將為「吊扣駕照一年」或「吊銷駕照、終身不得考領」的處份是否合法。

法官認為，道路交通管理處罰條例，對於闖越平交道之人是否「因而肇事」，有吊扣及吊銷駕照終身不得考領，或最少6年後才能重新考領，懲罰程度相差極大。現今社會，車輛是代步工具，現代生活不可或缺，吊扣或吊銷駕照對人的行動自由、工作權、甚至生存權有影響，因此，法官認為「肇事」，應予限縮解釋，即應限於「涉及與其他人、車發生事故，或影響其他人、車之通行」者，若只涉及現場財產設備之損害，並未造成其他人車之損害或影響其他人車之通行時，不應構成本條所謂「肇事」，才符合比例原則。

法官審酌，葉男疏未注意警鈴及閃光號誌，貿然闖越平交道，之後發現誤闖而倒車，雖損壞了交通號誌並產生事故，但考量他是為避免造成發生更大危險，才倒車駛離平交道，並非惡意違規，其違規行為尚未構成「肇事」，所以處罰應為「吊扣駕駛執照一年」、「罰鍰3萬4千元」、「參加道路交通安全講習」為已足。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：平交道,台鐵,吊銷駕照,肇事,不符合比例原則

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