快訊／蘆洲狠母暴打3歲兒「吞安眠藥疑輕生」　警消破門救人

▲蘆洲惡母暴打3歲兒，與家暴夫甜蜜合影。（圖／翻攝自當事人臉書）

突發中心／新北報導

新北市蘆洲區再傳家暴案，一名媽媽疑似酒後動手虐打3歲男童，甚至把男童頭壓在地上猛撞，要他把地板的飯吃光，案經警方進一步追查發現，去年接獲這對夫妻在住處吵架，媽媽聲稱被家暴推去撞牆，為了讓丈夫能夠被抓去關。未料，22日下午卻傳出轄區警方敲門沒有人回，經家屬同意，於是請消防破門，發現該名母親吞安眠藥疑似輕生，所幸意識清醒，暫無生命危險。

該名母親事後跟警方表示，只是要吃藥助眠，並沒有輕生。

3歲男童遭打畫面曝光後，在臉書上瘋傳，網友火大跑去案發現場想堵人。動手的母親也PO文討拍，認為自己也是被丈夫家暴的受害者。警方表示，施暴的母親跟其丈夫感情不睦，經常發生爭執，正在打離婚官司；至於痛打孩子，則成了示威的手段，所幸受虐童目前身體狀況良好，由其他親戚安置。

▲蘆洲傳出虐童打小孩。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

而38歲吳姓母親聲稱，懷孕時丈夫就在外頭偷吃，還不承認孩子是他的，甚至逼迫離婚，等到孩子出世，丈夫依舊在外拈花惹草，根本不尊重這段婚姻；還辯稱，她動手打小孩的那天，是因為丈夫先拿酒瓶敲她，後來準備晚餐，就讀國中的大兒子又把雞蛋全打破，她的火氣已經到了爆發的臨界，因此小兒子把飯碗打到地上，她才失控狂歐。

據了解，44歲李姓丈夫有槍砲、竊盜前科，吳女曾因被揍而申請保護令；根據知情人士表示，現在夫妻倆正在鬧離婚官司，爸爸疑似要爭奪兒子監護權，才會以假帳號曝光影片，詳細案情仍待警方釐清。

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