冒用女兒身分證坐高鐵　她竟辯「就是熬夜熬出來的嘛」

▲麗水站。（圖／翻攝維基百科）

大陸中心／綜合報導

浙江省麗水市一名70後的張姓婦人近日冒用女兒身分證乘坐高鐵，雖然兩者臉型相似，但明顯要老很多，在麗水高鐵站過安檢時依然被警方逮個正著，「我只是最近經常跑來跑去，加上熬夜，所以看上去有些老」。據了解，這名張姓婦人是上了麗水市蓮都區法院「黑名單」的失信被執行人，按照規定，被限制高消費的她無法乘坐高鐵、飛機。

這名張姓婦人16日拿著女兒的身分證購買了高鐵票券，就在麗水高鐵站過安檢時，被工作人員及時發現，雖然票面與身分證訊息相符，但照片和本人樣貌差別太大。工作人員發現兩者雖然臉型相似，但婦人實際上明顯要老很多，便通報鐵路派出所民警進一步調查。

▲高鐵過安檢。（示意圖／CFP）

在派出所，張姓婦人還是極力辯解「就是熬夜熬出來的嘛」。民警最後透過技術識別對比，確認身分證不是女子本人，她才承認是冒用了女兒的證件。據了解，張姓婦人因生意經營不善欠下了外債，涉及標的1200萬元人民幣 （約新台幣5460萬元），被法院強制執行，但又拒不履行法院判決，最後被限制消費列入「黑名單」。

面對法院執行警官，張姓婦人依然以無力償還為藉口，再次拒絕履行還款義務。實際上，她先前已經被法院司法拘留過，之後仍沒有按要求償還借款，還與法院玩起了「躲貓貓」。目前，她再次被司法拘留。