快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

▲立德電子持股遭盜賣1.7億，立德董事長包忠詒（左），萊力前負責人廖蒲爵（右）被移送北檢複訊。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

電源供應器廠立德電子（3058）發生，公司持有的1450萬股（價值約1.7億元）遭人盜賣給萊力國際商務公司。檢調6日兵分12路搜索立德公等處，並約談立德包姓董事長父子等10名被告，經數小時詢問後，於6日晚間9時許將立德包姓董事長，萊力公司廖姓前負責人移送北檢複訊。

立德會計查帳發現公司股票遭盜賣 檢調搜索約談董座父子10被告

檢調獲報調查，包姓前總經理（包姓董事長兒子）與吳姓財務女主管涉嫌在2023年間，將立德轉投資的500萬股份賣給萊力國際商務公司，在2024年間又賣出950萬股給萊力當時的廖姓負責人，但這2次交易所得都沒有回到公司，經董事長簽名的公司財報也完全沒有揭露。

直到會計師查帳發現後，立德2025年5月才發布重訊，指出有高階經理人違反內部控制制度，處分未上市上櫃股票，同時公布立德已回收2024年被賣出的950萬股成本價約1億元，但較早被賣出的500萬股估價約7000萬元，至今流向不明。

檢察官王繼瑩指揮調查局北機站調查，懷疑全案涉及《證券交易法》特別背信、財報不實等罪，6日搜索力德、萊力公司等12個地點，並約談包姓董事長父子、吳姓女主管、萊力廖姓前負責人等10名被告。