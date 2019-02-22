蔡英文：選舉受「假訊息」衝擊　來源自國外！已談跨國合作遏止

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文近日接受「美國有線電視新聞網」（CNN）專訪時，針對2018選戰中「假訊息」的問題表示，假訊息的來源，很多都來自國外，受害的不只是台灣，所以在這段時間以來，已經跟其他國家開始談跨國的合作來遏止假訊息。

CNN記者詢問蔡英文，看到專制政府在全世界操弄假訊息攻勢，您的執政團隊也表示擔心假訊息攻勢。您在上一次的選舉中看到什麼特殊的假訊息攻勢？您擔心2020年選舉再度發生嗎？

蔡英文表示，：假訊息在這一次的選舉當中，確實是一個很重要的選舉議題，除了假訊息之外，來自外部的網軍的攻擊，也是這次選舉裡面產生衝擊的原因之一。

蔡英文說，看這些假訊息，有些是在台灣本地，來自於台灣本地，但很多也來自於台灣之外的其他地方。他們也用了很多在其他各國的帳號，把這個訊息傳入到台灣，所以這一次的選舉裡面，假訊息對選舉跟選民的判斷，是造成一定程度的衝擊，這是一個事實，「在選後也開始在檢討，因為它會傷害到我們的民主。」

蔡英文強調，不論是哪一個政黨，相信大家都有一個共同的利益，就是台灣的民主必須是一個好的民主，對假訊息、甚至來自特定來源的網軍攻擊，都必須要有一套方法來解決，一方面強化我們的法律結構來管理這些現象，另外一方面也強化政府澄清這些假訊息的能量。

另外，蔡英文指出，假訊息的來源很多都來自國外，他的帳號也來自於國外，甚至於其他的國家，而且受害的不只是台灣，這個時候我們跨國的合作，就必須是一個很重要的功課，所以在這段時間以來，「我們已經跟其他國家開始談這種跨國的合作來遏止假訊息。」